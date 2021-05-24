Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе

Москва, 24 мая. Известная российская актриса Евгения Дмитриева стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала о свадьбе с коллегой Андреем Кайковым.

Звезда медицинского сериала «Склифосовский» впервые вышла замуж в студенчестве. Избранником Евгении Дмитриевой был Андрей Кайков. Артистка призналась Корчевникову, что до сих пор не понимает, чем ее привлек будущий муж.

«Знаете, как там у Цветаевой — любят не из-за чего-то, а вопреки. Это мое любимое выражение. Ну мы же не знаем, за что мы любим. Это же какая-то химия, которая происходит между людьми», — заметила она.

Дмитриева пошутила, что оба они были «балбесами маленькими», не знали жизни. И свадьба получилась такая же смешная, без особых приготовлений.

«Мои подружки театральные приехали накануне, мы всех распихали по родственникам. А потом гости вдруг сообразили, что надо устроить мальчишник. Им пришла в голову странная мысль купаться в одежде, в результате я ночью гладила им одежду, сушила утюгом. А утром оказалось, что мама Андрея потеряла кольца. Потом мы их чудом нашли», — рассказала актриса.

Брак Кайкова и Дмитриевой был недолгим, они прожили вместе всего два года. Оба сосредоточились на карьере, а на семейные отношения времени уже не было.

Ранее героем программы «Судьба человека» стал актер Денис Матросов. Он заявил, что его гражданская супруга Людмила Татарова сдала детей в интернат.