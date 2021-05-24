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13:15
Происшествия
Падение школьницы с девятиэтажного дома в Керчи заснял очевидец
13:15
Экономика
Цены на нефть Brent выросли до 67 долларов за баррель на новостях о шторме
13:14
Армия
Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
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В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
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Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
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Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
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Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе

Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 24 мая. Известная российская актриса Евгения Дмитриева стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала о свадьбе с коллегой Андреем Кайковым.

Звезда медицинского сериала «Склифосовский» впервые вышла замуж в студенчестве. Избранником Евгении Дмитриевой был Андрей Кайков. Артистка призналась Корчевникову, что до сих пор не понимает, чем ее привлек будущий муж.

«Знаете, как там у Цветаевой — любят не из-за чего-то, а вопреки. Это мое любимое выражение. Ну мы же не знаем, за что мы любим. Это же какая-то химия, которая происходит между людьми», — заметила она.

Дмитриева пошутила, что оба они были «балбесами маленькими», не знали жизни. И свадьба получилась такая же смешная, без особых приготовлений.

«Мои подружки театральные приехали накануне, мы всех распихали по родственникам. А потом гости вдруг сообразили, что надо устроить мальчишник. Им пришла в голову странная мысль купаться в одежде, в результате я ночью гладила им одежду, сушила утюгом. А утром оказалось, что мама Андрея потеряла кольца. Потом мы их чудом нашли», — рассказала актриса.

Брак Кайкова и Дмитриевой был недолгим, они прожили вместе всего два года. Оба сосредоточились на карьере, а на семейные отношения времени уже не было.

Ранее героем программы «Судьба человека» стал актер Денис Матросов. Он заявил, что его гражданская супруга Людмила Татарова сдала детей в интернат.

свадьба евгения дмитриева андрей кайков
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