Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня

Русский язык стал обязательным для работы в сфере туризма в Турции
Русский язык стал обязательным для изучения в учебных заведениях Турции, где готовят специалистов для туристической отрасли. Заявление об этом сделал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Турки любят русскоязычных туристов, заметил глава ведомства.
«Знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык», — отметил Мехмет Нури Эрсой.
Власти Турции также могут отказаться от требования для российских туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус, сообщал министр.
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
Global Look Press / Giovanni Guarino
Руководству Европейского союза следует наладить диалог с Россией относительно политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Белоруссия встала на путь демократии», — добавил Бон. Париж намерен и дальше придерживаться жесткой позиции в отношении Минска, однако власти республики признают, что без нормализации связей с Россией урегулировать обстановку в Белоруссии будет трудно. Бон также допустил закрытие воздушного пространства над республикой для самолетов Евросоюза. Поводом послужил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. С аналогичным призывом ранее выступили США.
Местные выборы в Белоруссии предложили перенести на 2023 год
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Проведение выборов в Белоруссии могут перенести на 2023 год. С таким предложением перед президентом республики Александром Лукашенко завтра выступит парламент. Информацию об этом подтвердило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы нижней палаты. Изначально выборы планировалось провести в 2022 году. Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина указала на необходимость обновить избирательное законодательство, которое, по ее словам, уже устарело. Оно начнет меняться после проведения конституционного референдума.
Волонтеры восстанавливают заброшенный замок под Калининградом
Федеральное агентство новостей (ФАН) /
Местный бизнесмен Иван Артюх взял в аренду крепость Тевтонского ордена XIV века, чтобы восстановить ее и превратить в музей под открытым небом. Строение представляет собой квадратный форт с трехметровыми стенами, подвалами и секретными туннелями, которые позволяли рыцарям отражать атаки литовцев. Когда орден распался, крепость перестроили в тюрьму. В стенах замка были пожары, помещения перестраивали, а во второй половине XX века режиссер Алексей Герман взорвал одну из стен во время съемок фильма «Двадцать дней без войны». Теперь же у последней Тевтонской крепости появился шанс вернуться к жизни. Артюх нанял не только рабочих, но и пригласил волонтеров. Расчищать руины приезжают семьи, гости из других городов, студенты. Бизнесмен надеется превратить замок в музей под открытым небом, который привлечет в город туристов, инвестиции и даст местным жителям рабочие места.