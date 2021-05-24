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Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Все новости
24 мая 14:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Все новости

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня

ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
Global Look Press  /  Giovanni Guarino

Русский язык стал обязательным для работы в сфере туризма в Турции

Русский язык стал обязательным для изучения в учебных заведениях Турции, где готовят специалистов для туристической отрасли. Заявление об этом сделал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Турки любят русскоязычных туристов, заметил глава ведомства.
«Знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык», — отметил Мехмет Нури Эрсой.
Власти Турции также могут отказаться от требования для российских туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус, сообщал министр.

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
Global Look Press  / Giovanni Guarino

 

Руководству Европейского союза следует наладить диалог с Россией относительно политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Белоруссия встала на путь демократии», — добавил Бон. Париж намерен и дальше придерживаться жесткой позиции в отношении Минска, однако власти республики признают, что без нормализации связей с Россией урегулировать обстановку в Белоруссии будет трудно. Бон также допустил закрытие воздушного пространства над республикой для самолетов Евросоюза. Поводом послужил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. С аналогичным призывом ранее выступили США.

Местные выборы в Белоруссии предложили перенести на 2023 год

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Проведение выборов в Белоруссии могут перенести на 2023 год. С таким предложением перед президентом республики Александром Лукашенко завтра выступит парламент. Информацию об этом подтвердило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы нижней палаты. Изначально выборы планировалось провести в 2022 году. Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина указала на необходимость обновить избирательное законодательство, которое, по ее словам, уже устарело. Оно начнет меняться после проведения конституционного референдума.

Волонтеры восстанавливают заброшенный замок под Калининградом

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Местный бизнесмен Иван Артюх взял в аренду крепость Тевтонского ордена XIV века, чтобы восстановить ее и превратить в музей под открытым небом. Строение представляет собой квадратный форт с трехметровыми стенами, подвалами и секретными туннелями, которые позволяли рыцарям отражать атаки литовцев. Когда орден распался, крепость перестроили в тюрьму. В стенах замка были пожары, помещения перестраивали, а во второй половине XX века режиссер Алексей Герман взорвал одну из стен во время съемок фильма «Двадцать дней без войны». Теперь же у последней Тевтонской крепости появился шанс вернуться к жизни. Артюх нанял не только рабочих, но и пригласил волонтеров. Расчищать руины приезжают семьи, гости из других городов, студенты. Бизнесмен надеется превратить замок в музей под открытым небом, который привлечет в город туристов, инвестиции и даст местным жителям рабочие места.

 

евросоюз белоруссия турция лукашенко калининград франция русский язык туризм крепость лидия ермошина
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Все новости / ФАН-ТВ / Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
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