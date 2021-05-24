Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня

Русский язык стал обязательным для работы в сфере туризма в Турции Русский язык стал обязательным для изучения в учебных заведениях Турции, где готовят специалистов для туристической отрасли. Заявление об этом сделал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Турки любят русскоязычных туристов, заметил глава ведомства. «Знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык», — отметил Мехмет Нури Эрсой. Власти Турции также могут отказаться от требования для российских туристов сдавать ПЦР-тест на коронавирус, сообщал министр.

Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии Global Look Press / Giovanni Guarino Руководству Европейского союза следует наладить диалог с Россией относительно политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Белоруссия встала на путь демократии», — добавил Бон. Париж намерен и дальше придерживаться жесткой позиции в отношении Минска, однако власти республики признают, что без нормализации связей с Россией урегулировать обстановку в Белоруссии будет трудно. Бон также допустил закрытие воздушного пространства над республикой для самолетов Евросоюза. Поводом послужил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. С аналогичным призывом ранее выступили США.

Местные выборы в Белоруссии предложили перенести на 2023 год president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь Проведение выборов в Белоруссии могут перенести на 2023 год. С таким предложением перед президентом республики Александром Лукашенко завтра выступит парламент. Информацию об этом подтвердило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы нижней палаты. Изначально выборы планировалось провести в 2022 году. Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина указала на необходимость обновить избирательное законодательство, которое, по ее словам, уже устарело. Оно начнет меняться после проведения конституционного референдума.