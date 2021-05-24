Профессор Евстафьев оценил влияние инцидента с Ryanair на встречу Путина и Байдена

Задержание в аэропорту Минска 23 мая основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета может осложнить ситуацию вокруг встречи президентов России и США, если она состоится. Такую версию в интервью ФАН высказал профессор Высшей школы экономики, политолог Дмитрий Евстафьев.

«Конечно, эта ситуация не может не оказать влияния на встречу Путина и Байдена, если она будет, потому что это демонстрация силы со стороны союзника Российской Федерации, которая произведена в политическом поле на грани фола. Давайте честно это скажем: то, что сделал Александр Григорьевич, — это не за гранью фола: и тут надо все истерики прекратить, — но это на грани фола. Это медицинский факт», — заявил Евстафьев.

По мнению политолога, задержание Протасевича может стать поводом для того, чтобы Запад попытался оказать давление на Россию.

«В результате действий Лукашенко ситуация для России на возможной встрече существенно усложнилась. Это, конечно, вопрос к нашему замечательному союзнику: а он вообще это в голову брал или действовал исключительно из своих интересов? В принципе, его ничего не обязывает брать в расчет наши интересы, но просто любопытно хотя бы в историческом плане узнать, что он себе по этому поводу думал», — обратил внимание профессор.

Евстафьев добавил, что, тем не менее, критического влияния на возможную встречу в верхах инцидент с задержанием Протасевича вряд ли окажет. Вокруг российско-американского саммита уже давно искусственно создается сложный политический контекст, считает профессор. И ключевые участники этого процесса, по его мнению, находятся вовсе не в Минске.

«Различные силы хотят внести — я мягко скажу — свой вклад в то, чтобы этот политический контекст стал еще более сложным. Мы не можем не предполагать, что подобные же действия могут быть со стороны прибалтийских лимитрофов, со стороны Польши, которой эта встреча настолько не нужна, что даже сложно представить. Мы очень внимательно должны к этим вещам относиться. И чем более вероятной будет встреча Путина и Байдена, тем больше будет усилий разных сторон, с их попытками внести в повестку этой встречи свой «вклад», — добавил собеседник ФАН.

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При этом он подчеркнул, что пока никаких однозначных решений, свидетельствующих о том, что встреча двух президентов обязательно состоится, нет.

«Последние комментарии российских должностных лиц не говорят о том, что подготовка встречи вступила в какую-то продвинутую фазу. Впереди паровоза по поводу встречи бежали только американцы, которым она гораздо более важна, чем России, хотя бы по внутриполитическим соображениям. Им нужно показать, что президентом страны является Джозеф Байден, а не Камала Харрис или Хиллари Клинтон. Это главная на сегодняшний день политическая задача в США», — отметил Евстафьев.

Профессор ВШЭ убежден, что для России эта встреча является не более чем имиджевым мероприятием.

«Россия не заинтересована во встрече с Байденом за пределами каких-то имиджевых дивидендов для одной из российских группировок, — подчеркнул эксперт. — Это важно для некоторых групп российской элиты, прежде всего системных либералов, которые хотели бы, чтобы на этой встрече была подтверждена неизменность курса на вхождение России в американоцентричную систему мировой политики и сохранение на плаву каких-то обещаний больших сделок, которыми они занимаются последние лет десять».

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Кремлю, по мнению политолога, на данный момент по большому счету нечего обсуждать с Джо Байденом.

«России есть что обсуждать с Камалой Харрис, есть что обсуждать с представителями цифровиков, которые имеют влияние в вашингтонском руководстве. А Джозеф Байден — это фигура из нашей общей истории холодной войны, на сегодня очень мало решающая. Да, это приятный старичок, с которым, наверное, можно поговорить о его воспоминаниях, связанных с Леонидом Ильичом Брежневым и Андреем Андреевичем Громыко. Но его реальная роль в Вашингтоне на сегодня незначительна», — заключил Евстафьев.

Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который причастен к организации массовых беспорядков в Белоруссии и признан членом экстремистской организации, задержали 23 мая в аэропорту Минска. В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по этому поводу.

Инцидент с экстренной посадкой вызвал бурную реакцию со стороны западных стран. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен осудил инцидент с рейсом Ryanair и потребовал от белорусских властей отпустить Протасевича. Посадку самолета госсекретарь назвал «шокирующим актом режима Лукашенко», добавив, что эти действия поставили под угрозу жизни 120 пассажиров лайнера, среди которых были и американцы.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook о том, что Запад не должен так реагировать на ситуацию с самолетом Ryanair, поскольку некоторые страны, включая США, сами были причастны к подобным инцидентам.