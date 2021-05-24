Киев, 24 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» приведет к существенному негативному эффекту для экономики Украины.

Аналитик из Киева Сергей Саливон отмечает, что политическое руководство Незалежной уже начинает понимать, какое будущее ждет страну после запуска нового «Северного потока». Об этом пишет «Свободная пресса».

Украина так и не получила достойную поддержку и помощь со стороны западных держав, однако Киев точно может столкнуться с неожиданным «финтом» от российской газовой корпорации. Так, согласно актуальному соглашению между Россией и Украиной, «Газпром» транспортирует газ по схеме «качай или плати», которая будет работать до 2025 года.

Эксперт допускает, что концерн из России запросто может «подшутить», заплатив положенную сумму, но перестав прокачивать газ через территорию Украины. Саливон указывает, что это не единственный рычаг давления Москвы на Киев. Экономика страны может столкнуться с гораздо более тяжелыми последствиями начала эксплуатации «Северного потока — 2».

Вместе с этим, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода считает, что у государств есть огромный потенциал для развития энергетического сотрудничества, однако он не используется уже более 20 лет.