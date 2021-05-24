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13:15
Происшествия
Падение школьницы с девятиэтажного дома в Керчи заснял очевидец
13:15
Экономика
Цены на нефть Brent выросли до 67 долларов за баррель на новостях о шторме
13:14
Армия
Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
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Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
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Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»

Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
gazprom.ru  /  Официальный сайт ОАО «Газпром»

Киев, 24 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» приведет к существенному негативному эффекту для экономики Украины.

Аналитик из Киева Сергей Саливон отмечает, что политическое руководство Незалежной уже начинает понимать, какое будущее ждет страну после запуска нового «Северного потока». Об этом пишет «Свободная пресса».

Украина так и не получила достойную поддержку и помощь со стороны западных держав, однако Киев точно может столкнуться с неожиданным «финтом» от российской газовой корпорации. Так, согласно актуальному соглашению между Россией и Украиной, «Газпром» транспортирует газ по схеме «качай или плати», которая будет работать до 2025 года.

Эксперт допускает, что концерн из России запросто может «подшутить», заплатив положенную сумму, но перестав прокачивать газ через территорию Украины. Саливон указывает, что это не единственный рычаг давления Москвы на Киев. Экономика страны может столкнуться с гораздо более тяжелыми последствиями начала эксплуатации «Северного потока — 2».

Вместе с этим, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода считает, что у государств есть огромный потенциал для развития энергетического сотрудничества, однако он не используется уже более 20 лет.

Газпром украина северный поток 2
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