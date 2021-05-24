СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

Москва, 24 мая. Предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене трудовых мигрантов заключенными поддержал Следственный комитет РФ.

Идея заменить рабочих-мигрантов трудом осужденных на строительных и промышленных объектах поможет в реализации целей наказания и профилактике преступности, считает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Стабильная заработная плата может быть направлена на исполнение приговора суда, если тот назначит дополнительное наказание в виде штрафа. Ранее соответствующее предложение поддержал депутат ГД Виталий Милонов.