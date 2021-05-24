Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске

Минск, 24 мая. Посольство РФ проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске российской гражданки.

Предположительно, речь идет о девушке бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ранее сообщалось, что самолет с основателем канала экстренно сел в белорусской столице.

Лайнер летел в Вильнюс из Афин. Местные полицейские задержали Протасевича после проверки документов, сообщал ФАН. Вместе с ним, по предварительным данным, была задержана его девушка, которая находилась на борту того же самолета.