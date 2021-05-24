В Дагестане указали на дефицит школьных психологов

Махачкала, 24 мая. В общеобразовательных учреждениях необходимо увеличить количество психологов и дефектологов, а сами школы передать от муниципалитетов в руки государства, считает заместить министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова. Эти меры существенно повысят эффективность работы с детьми и подростками, уверена она.

«По современным нормам в школах на 500 детей приходится один психолог. Сможет ли он увидеть всю зарождающуюся психиатрическую патологию у ребенка? Скорее всего, нет. Поэтому речь должна идти о пересмотре количества психологов в общеобразовательных учреждениях», — сказала Омарова журналистам.

Она отметила, что не меньшую роль в работе с детьми играют дефектологи. Их, как и психологов, часто сложно найти в сельских школах. Решить эту проблему можно, сформировав единые стандарты для всех школ страны, считает замминистра.

«Мое глубокое убеждение — школы должны перестать быть муниципальными. Они должны быть государственными. Все школы страны должны регламентироваться, сопровождаться по одинаковым федеральным нормам. Сегодня глава муниципалитета решает, будет ли в этой школе психолог. В каждой ли сельской школе Дагестана есть сегодня психолог? Поверьте, не в каждой. Или дефектолог, который может заметить психиатрическую патологию? Именно дефектолог должен вести подростков, у которых психопатоподобное расстройство, расстройство аутестического спектра, расстройства, предваряющие начало зарождения шизофрении», — отметила Омарова.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал систему безопасности в медицинских и образовательных учреждениях республики. По его словам, в школах отсутствуют охранники и не проводятся инструктажи на случай возникновения угроз, а в больницы можно попасть абсолютно беспрепятственно.