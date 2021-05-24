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13:15
Происшествия
Падение школьницы с девятиэтажного дома в Керчи заснял очевидец
13:15
Экономика
Цены на нефть Brent выросли до 67 долларов за баррель на новостях о шторме
13:14
Армия
Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
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Происшествия
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13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
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В Дагестане указали на дефицит школьных психологов

Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Махачкала, 24 мая. В общеобразовательных учреждениях необходимо увеличить количество психологов и дефектологов, а сами школы передать от муниципалитетов в руки государства, считает заместить министра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова. Эти меры существенно повысят эффективность работы с детьми и подростками, уверена она.

«По современным нормам в школах на 500 детей приходится один психолог. Сможет ли он увидеть всю зарождающуюся психиатрическую патологию у ребенка? Скорее всего, нет. Поэтому речь должна идти о пересмотре количества психологов в общеобразовательных учреждениях», — сказала Омарова журналистам.

Она отметила, что не меньшую роль в работе с детьми играют дефектологи. Их, как и психологов, часто сложно найти в сельских школах. Решить эту проблему можно, сформировав единые стандарты для всех школ страны, считает замминистра.

«Мое глубокое убеждение — школы должны перестать быть муниципальными. Они должны быть государственными. Все школы страны должны регламентироваться, сопровождаться по одинаковым федеральным нормам. Сегодня глава муниципалитета решает, будет ли в этой школе психолог. В каждой ли сельской школе Дагестана есть сегодня психолог? Поверьте, не в каждой. Или дефектолог, который может заметить психиатрическую патологию? Именно дефектолог должен вести подростков, у которых психопатоподобное расстройство, расстройство аутестического спектра, расстройства, предваряющие начало зарождения шизофрении», — отметила Омарова.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов раскритиковал систему безопасности в медицинских и образовательных учреждениях республики. По его словам, в школах отсутствуют охранники и не проводятся инструктажи на случай возникновения угроз, а в больницы можно попасть абсолютно беспрепятственно.

россия дагестан школы безопасность детей
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