Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19

Москва, 24 мая. Правительство переведет крупные суммы денежных средств на нужды здравоохранения в России.

Председатель кабинета министров Михаил Мишустин заявил о том, что правительство потратит не менее 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вместе с этим 25 млрд рублей пойдет на поддержку заболевших коронавирусом. Об этом указывается на официальном сайте Правительства России.

Предполагается, что Минздрав и Минфин совместно разработают проект акта о направлении денежных средств для окончания строительства объектов сферы здравоохранения в ряде субъектов РФ и представят его до 28 мая.

Сообщается, что финансовая поддержка будет оказана для строительства больниц и диспансеров, которые испытали снижение объемов денежной поддержки в прошлом году в связи с переориентированием финансов на преодоление последствий коронавируса.

Согласно данным Оперштаба России по борьбе с COVID-19, в стране выявили 8406 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки.