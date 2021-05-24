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Экономика
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Капитан Дандыкин: Британии нужно признать поражение в «морской гонке» с Россией
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Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
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Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
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В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
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Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
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Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги

Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
pixabay.com  /  user:1966666

Кишинев, 24 мая. Запад забрал у Молдавии порт Джурджулешты, являющийся для страны единственным выходом к Черному морю. Республика Молдова из-за долгов потеряла свой важнейший стратегический объект.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) забрал у Кишинева единственный инструмент, который бы гарантировал суверенитет Республики Молдовы. Теперь государство лишено возможности выйти из-под диктата Запада, сообщает аналитический портал RuBaltic.ru.

Порт Джурджулешты — это единственный выход Молдавии к Черному морю. Без него республике придется пользоваться румынским Галацем или портами Одесской области Украины. Благодаря этому стратегическому объекту Молдавия могла планировать масштабные инфраструктурные проекты. Единственный порт в стране обеспечивал импорт нефти и нефтепродуктов.

Однако неделю назад Европейский банк реконструкции выкупил в свою собственность Джурджулешты, оставив Молдавию ни с чем. ЕБРР в свое время являлся основным спонсором строительства порта, а в последнее время покрывал долги для других кредиторов Кишинева. Республика задолжала ЕС большую сумму денег, которую не смогла выплатить. В итоге Европейский банк получил 100% капитал от оператора порта.

Вероятно, изначально подлинной целью западных «инвесторов» было взятие под контроль кризисного региона страны. Теперь Европа может ликвидировать там своих конкурентов по производству.

Хитрый план Запада заключался в том, чтобы вместо уничтожения стратегического объекта проинвестировать его, а потом отнять за долги. Транспортный узел на границе Молдавии обеспечит ЕС полный политический надзор над бывшей советской республикой.

Недавно украинский экс-премьер Николай Азаров назвал Украину, Молдавию и Грузию беднейшими странами в мире. Он считает, что эти страны хотят вступить в ЕС, чтобы создать для собственной экономики наилучшие условия развития.

евросоюз молдавия ебрр порт
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