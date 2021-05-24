Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака

Москва, 24 мая. Астрологи рассказали, какой период времени нужно уделять на сон каждому знаку зодиака для здорового функционирования организма, передает портал «Караван».

Овен. Представители данного знака зодиака являются лидерами. Они стремятся быть везде первыми, знать обо всем. Для достижения результатов Овны много времени уделяют работе. Вследствие этого их сон длится не более 4-5 часов. Поэтому данному знаку необходимо сбрасывать до сна всю накопившуюся энергетику за день. Иначе уснуть будет довольно трудно.

Телец. Такие знаки зодиака ценят порядок и красоту вокруг себя. Поэтому для них в приоритете стоит не количество часов сна, а качество ночного отдыха. Спокойная атмосфера поможет им расслабиться. Кроме этого, Тельцам нельзя за 3-4 часа перед сном выпивать спиртные напитки. Перевозбужденная нервная система не даст возможности отдохнуть.

Близнецы. Ночной отдых для представителей данного знака является непостоянным. Близнецы могут спать как 2 часа, так и целых 12 часов. Во время сна они зачастую прокручивают в голове произошедшие события дня. Для здорового сна им необходимо за 2 часа до отдыха отключать телефон и телевизор. Данное ограничение поможет обрести душевное равновесие.

Рак. Для полноценного сна Ракам необходимо спать не менее 8 часов. Иначе есть риск испортить настроение на весь день. Им важно засыпать в домашней и спокойной обстановке. Для этого представители данного знака принимают расслабляющую ванну, одевают любимую пижаму, укрываются одеялом во время сна.

Лев. Представители данного знака зодиака не любят спать одни. Им важно иметь рядом с собой любимого человека. Кроме этого, они предпочитают находится в свободном пространстве. Сон Львов может длится до 7 часов. Однако по их природе им не нужно столько времени для ночного отдыха.

Дева. Данные знаки относятся к такой категории людей, которым не нужно много времени, чтобы полноценно отдохнуть. Поэтому Девы могут спать не более 4 часов. Перед сном они могут анализировать все события, прошедшие за день. В таком случае погрузиться в сон поможет аромат лаванды в спальне.

Весы — любители длительного сна. Его продолжительность может достигать от 9 до 12 и более часов. Такой период помогает Весам не впадать в депрессивное состояние. Кроме этого, комфорт во время ночного отдыха стоит у них в приоритете. Зачастую представители данного знака выбирают большую и удобную кровать. А ромашковый чай и мягкая пижама сделают ночной отдых более спокойным.

Скорпион. В среднем продолжительность сна у Скорпионов длится около 8 часов. Они чаще всех испытывают проблемы со сном. Представители данного знака зодиака могут испытывать бессонницу, так как их мозг после полуночи проявляет свою активность. Для полноценного отдыха Скорпионам нужна полная темнота в помещении. Поэтому они зачастую выбирают постельное белье в темных тонах.

Стрелец. Таким знакам зодиака требуется минимальное количество часов сна. Творческие представители зодиакального созвездия могут не спать по несколько суток, если ощущают прилив вдохновения. Поэтому, чтобы набраться сил, им потребуется всего несколько часов отдыха.

Козерог. В среднем длительность сна Козерогов может достигать 7-8 часов. При этом они четко могут просчитать, когда лягут спать и когда проснуться. Представители данного знака могут увеличить длительность сна, если уверены, что от этого не пострадает их работа. А проблемы ночного отдыха могут возникнуть только в стрессовой ситуации. Медитация — отличный способ избавиться от такой сложности.

Водолей. Они предпочитают мало спать. Максимальная продолжительность сна может достигать до 5 часов. Им важно анализировать события произошедшего дня. Для полноценного отдыха Водолеям поможет йога, расслабляющая ванна. Также важно исключить использование телефона перед сном.

Рыбы — любители подольше поспать. Продолжительность сна в среднем достигает около 9 часов. Однако, если есть возможность, они не покидали бы уютную и теплую кровать до 18 часов. Таким образом представители данного знака зодиака восстанавливают душевное равновесие, успокаиваются, забывают о неприятных ситуациях дня.

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