Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя

Симферополь, 24 мая. Сотрудники полиции установили личность возможного убийцы женщины, чей труп был обнаружен возле села Мысовое.

По данным источника ФАН, убитой могла быть 34-летняя жительница Севастополя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что к расправе может быть причастен 46-летний житель села Яркое Поле.

Проверка показала, что безработный гражданин ранее был судим по четырем статьям УК РФ. В дальнейшем задержанный сельчанин написал явку с повинной. Решается вопрос о мере пресечения.

Во Владимирской области мужчина расправился с соседкой. Злоумышленник пришел в ярость от беспорядка в квартире и напал на жертву, сообщал ФАН.