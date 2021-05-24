Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards

Лос-Анджелес, 24 мая. Популярный бойз-бенд BTS увезет в Южную Корею четыре награды музыкальной премии крупнейшего американского издания Billboard.

Корейские исполнители получили золотую статуэтку в номинации «Самая продаваемая песня». Они также выиграли в категориях «Лучшая группа», «Лучший исполнитель по продажам песен» и «Лучший социальный исполнитель».

Церемония состоялась 23 мая в Лос-Анджелесе. Это не первый раз, когда BTS получает награду Billboard Awards. Два года назад RM, Чин, Сюга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук получили две статуэтки от жюри американского издания. Группа также неоднократно появлялась на премии «Грэмми».

BTS является абсолютным рекордсменом в Южной Корее с многомиллионной армией фанатов. Музыканты получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома под названием Wings.