Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом

Волгоград, 24 мая. Участковый полиции был найден застреленным. Труп лежал на крыльце его собственного дома в поселке Киров в Светлоярском районе.

Погибшим оказался 40-летний сотрудник правоохранительных органов, сообщает «Волгоградская правда». Рядом с телом лежало охотничье ружье. В момент гибели мужчина находился в отпуске.

У капитана полиции остались двое детей. По факту происшествия организована проверка.

Полицейский погиб в ДТП в Казахстане, сообщал сайт 360tv.ru. На дороге столкнулись грузовик и патрульная машина. Водитель грузовика не пострадал.