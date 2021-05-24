НПФ продолжают выводить средства из банковских инструментов

Москва, 24 мая. Общая сумма пенсионных накоплений НПФ, размещенных на текущих счетах и ​​депозитах в кредитных организациях, составила более 60 млрд рублей, или 2,1% портфеля.

Тенденция снятия негосударственными пенсионными фондами денежных средств из банковских инструментов сохранилась в начале 2021 года. В абсолютном выражении подобные инвестиционные вливания достигли самого низкого уровня за десятилетие. За последние пять лет фондам было разрешено проводить операции обратного репо в качестве альтернативы краткосрочным депозитам, передает «Коммерсантъ».

В последнее время рыночная конъюнктура способствовала перетоку пенсионных накоплений со вкладов в фондовые инструменты. Организации сокращают инвестиции в средства и депозиты на фоне падения процентных ставок в результате смягчения денежно-кредитной политики. Вложения в банковские инструменты НПФ находились на уровне 103,1 млрд рублей по состоянию на 31 декабря прошлого года.

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю ранее предоставило данные о переводах пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Было направлено около 2,5 тысячи заявлений.