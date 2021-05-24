Производство «Спутника V» запущено в Индии

Москва, 24 мая. Совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Индии начали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Panacea Biotec.

Препарат произведут на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди. Затем партию доставят в центр Гамалеи для контроля качества. Ожидается, что полномасштабное производство «Спутника V» в Индии запустят летом этого года, передает РФПИ.

Производство первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» завершено в Бразилии. Работу провела компания União Química.