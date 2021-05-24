Крымская полиция накрыла домашнюю наркоплантацию со 165 кустами мака

Симферополь, 24 мая. Житель крымского села Емельяновки вырастил на придомовом участке почти две сотни маковых кустов. Все растения были изъяты в ходе обыска.

Сотрудники отдела МВД по Нижнегорскому району получили информацию о незаконном обороте наркотиков в доме по улице Садовой в селе Емельяновке. Прибывшие по адресу оперативники обнаружили в помещении 165 кустов наркосодержащего растения.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, в отношении 42-летнего хозяина жилья возбудили уголовное дело. «Садовод-любитель» уже привлекался к административной ответственности за «пьяную» езду и другие правонарушения. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Ранее нарколабораторию обнаружили в Невском районе Санкт-Петербурга. Молодого владельца квартиры с «запрещенкой» задержали, писал ФАН.