Песков не стал комментировать инцидент с самолетом Ryanair

Москва, 24 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

По его словам, в Кремле считают, что сперва нужно дать трезвую оценку произошедшему. Песков отметил, что Москва выступает против «гонки» с осуждением или поддержкой какой-либо из сторон.

Накануне лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Взрывного устройства на борту обнаружено не было. Через несколько часов после вынужденного приземления самолет вылетел в Вильнюс.

На борту лайнера находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, объявленный властями Белоруссии в розыск. Он был задержан правоохранителями во время проверки документов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair шокирует. Она напомнила, что некоторые страны, включая США, были причастны к подобным инцидентам. Поэтому, как считает Захарова, Запад не должен так реагировать на ситуацию с самолетом и задержанием Протасевича.