Воровство товара почти полгода процветало в магазине в Кировграде

Екатеринбург, 24 мая. Сотрудники полиции города Кировграда выясняют обстоятельства массовой кражи. К ним поступило обращение от работника магазина.

По словам заявителя, кражи товара происходили с сентября прошлого года. Воровство длилось пять месяцев. Ревизия показала, что злоумышленник совершил хищение 36 единиц товара. Сумма ущерба превысила 120 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Петербурге зафиксированы систематические кражи мяса. Стражи порядка задержали женщину, которая за несколько дней вынесла 20 килограммов этого продукта, сообщал ФАН.