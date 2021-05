Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию

Президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Кармел Аджиус недавно принял решение о том, что первый президент Республики Сербской Радован Караджич будет отбывать остаток своего пожизненного заключения в Великобритании.

Команда юристов Караджича, родственники и ряд политических лидеров попытались обжаловать это решение. Однако суд отклонил все апелляции и ответил, что оно окончательное. После этого отговорить судью от отправки Караджича в Великобританию попытался лидер боснийских сербов.

Додик также подчеркнул, что причиной возражения является то, что Караджич не будет в безопасности в Англии, и его позиция основана на печальном опыте сербских заключенных в британских тюрьмах. Примером может служить дело генерала Радислава Крстича, на которого уголовники напали в одной из них.

В конце письма он просит Аджиуса пересмотреть свое решение и отправить Караджича в другое место заключения в Европе.

Он также предложил рассмотреть вариант отбывания оставшегося срока на территории Боснии и Герцеговины или Сербии.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал известный сербский адвокат Горан Петрониевич, входящий в команду юристов по защите Радована Караджича на Гаагском трибунале.

По словам правозащитника, Кармела Аджиуса – человек, который занял пост президента Механизма не без помощи предыдущего главы Теодора Мерона. Последний демонстрировал антисербскую позицию, как и весь суд, который был необъективным к сербским заключенным, а также к их защитникам и к жертвам со стороны сербского населения.

Вы видите пять сербских заключенных, которые уже отбыли две трети своего срока в разных странах, и которые могут быть отпущены на свободу - раньше это происходило автоматически, по закону. Однако их не отпускают, потому что Аджиус вводит свои новые правила, и в этом он серьезно вышел за пределы полномочий – они ему этого не позволяют. Тем самым судьи Трибунала нарушают основные человеческие права», – подчеркнул Петрониевич.

По мнению адвоката, все должностные лица в Гаагском трибунале и в Механизме сейчас нарушают основы международного права и собственный Устав. При этом они выступают от имени всех стран, входящих в ООН, всех членов Совета Безопасности, в особенности постоянных.

По словам Петрониевича, Аджиус отправит Караджича отбывать срок в английскую тюрьму. При этом Великобритания уже не является членом ЕС, она заключила договор с Гаагским трибуналом как один из членов Евросоюза, в пакете с другими документами. Теперь нужно задать вопрос о юридической силе этого соглашения. Заключил ли трибунал новый договор с Великобританией, которая на данный момент уже находится вне ЕС?

Петрониевич обратил внимание также на известный факт ненадлежащего содержания заключенных на территории Великобритании. В частности, на еще одного сербского осужденного, генерала Крстича - инвалида, которого отправили отбывать срок в Англии. Он дважды подвергся нападению моджахедов и албанцев, которые также заключены в этой тюрьме.

