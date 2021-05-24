Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию

Президент Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Кармел Аджиус недавно принял решение о том, что первый президент Республики Сербской Радован Караджич будет отбывать остаток своего пожизненного заключения в Великобритании.

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Команда юристов Караджича, родственники и ряд политических лидеров попытались обжаловать это решение. Однако суд отклонил все апелляции и ответил, что оно окончательное. После этого отговорить судью от отправки Караджича в Великобританию попытался лидер боснийских сербов.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою глубокую озабоченность по поводу вашего решения позволить первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу отбывать тюремный срок в Соединенном Королевстве. Вам следовало бы немедленно отозвать это решение», - говорится в письме.

Додик также подчеркнул, что причиной возражения является то, что Караджич не будет в безопасности в Англии, и его позиция основана на печальном опыте сербских заключенных в британских тюрьмах. Примером может служить дело генерала Радислава Крстича, на которого уголовники напали в одной из них.

«Физическая безопасность господина Караджича будет полностью поставлена под угрозу, если его переведут в любую тюрьму в Великобритании. Вы не даете никаких дополнительных гарантий того, что его основные права будут защищены, и что он не станет объектом мести для других групп заключенных», - сказал Додик.

Федеральное агентство новостей /

В конце письма он просит Аджиуса пересмотреть свое решение и отправить Караджича в другое место заключения в Европе.

«В соответствии с моим мандатом в качестве председателя Президиума БиГ и с учетом того, что господин Караджич являлся гражданином БиГ и Республики Сербия, я также прошу вас пересмотреть это решение. Если вы хотите сохранить доверие к Суду, Вы должны пересмотреть его. Мы просим вас перенаправить Караджича отбывать срок в другую европейскую страну, которая может обеспечить основные критерии безопасности в своих местах заключения», - сказал Милорад Додик в письме.

Он также предложил рассмотреть вариант отбывания оставшегося срока на территории Боснии и Герцеговины или Сербии.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах ситуацию прокомментировал известный сербский адвокат Горан Петрониевич, входящий в команду юристов по защите Радована Караджича на Гаагском трибунале.

/ Федеральное агентство новостей

По словам правозащитника, Кармела Аджиуса – человек, который занял пост президента Механизма не без помощи предыдущего главы Теодора Мерона. Последний демонстрировал антисербскую позицию, как и весь суд, который был необъективным к сербским заключенным, а также к их защитникам и к жертвам со стороны сербского населения.

«Они были представителями той части сотрудников Трибунала, которые находились под контролем американской разведки. Это стало известным из материалов и публикаций Wikileaks. От людей, которые находятся под таким контролем, и вообще от Гаагского трибунала, вы не можете ожидать особой объективности, оттуда и происходит такая бескомпромиссная позиция Аджиуса.

Вы видите пять сербских заключенных, которые уже отбыли две трети своего срока в разных странах, и которые могут быть отпущены на свободу - раньше это происходило автоматически, по закону. Однако их не отпускают, потому что Аджиус вводит свои новые правила, и в этом он серьезно вышел за пределы полномочий – они ему этого не позволяют. Тем самым судьи Трибунала нарушают основные человеческие права», – подчеркнул Петрониевич.

По мнению адвоката, все должностные лица в Гаагском трибунале и в Механизме сейчас нарушают основы международного права и собственный Устав. При этом они выступают от имени всех стран, входящих в ООН, всех членов Совета Безопасности, в особенности постоянных.

«Поэтому я все время подчеркиваю эту ситуацию и хочу, чтобы люди о ней знали – они нарушают закон и от имени России и Китая, которые не согласны с подобным, но к сожалению, никакой особой реакции нет. Очевидно, что этот вопрос не находится в фокусе интереса внешней политики России. И это один из психологически тяжелых моментов для нас, сербов, потому что мы знаем, что в Совбезе есть Россия и Китай. Но никто не задает вопроса – почему Механизм это делает? Почему им позволено это делать? Мы знаем, что это происходит под патронатом США и НАТО. Но своими действиями в Механизме они рушат международное право – в том числе, от имени Москвы и Пекина. Об этом должна знать общественность, нужно актуализировать этот вопрос и в Китае, и в России. Я уверен, что эти два члена Совбеза не одобряют таких решений, выступают против них. Но прямых действий от них, к сожалению, не исходит», – пояснил правозащитник.

По словам Петрониевича, Аджиус отправит Караджича отбывать срок в английскую тюрьму. При этом Великобритания уже не является членом ЕС, она заключила договор с Гаагским трибуналом как один из членов Евросоюза, в пакете с другими документами. Теперь нужно задать вопрос о юридической силе этого соглашения. Заключил ли трибунал новый договор с Великобританией, которая на данный момент уже находится вне ЕС?

«Англия неоднократно участвовала в боевых действиях на стороне врагов Сербии. В 1994-1995 годы бомбила Республику Сербскую, в 1999 – Югославию, английский спецназ преследовал Караджича, и в итоге они его и арестовали. Одним из пунктов обвинения экс-президента, по которому он осужден, стал захват заложников. Это в основном были миротворцы, среди которых было больше всего англичан. Они были арестованы во время бомбардировок армии РС и гражданских объектов, потому что передавали координаты будущих целей. Они превратились в шпионов, точнее стали «глазами и ушами» своей авиации, которая уже наносила воздушные удары. С того момента, как начались бомбардировки, они перестали быть миротворцами и стали врагами. При этом с ними поступали гуманно, их просто закрыли в одном из отелей в городе Пале. За исключением одного момента, когда некоторых из них привязали к мостам (в качесте живого щита – прим.ред.). Это должно было стать предупреждением западным странам, что не стоит бомбить нашу страну. И Караджича в том числе и за это осудили», – пояснил адвокат.

Петрониевич обратил внимание также на известный факт ненадлежащего содержания заключенных на территории Великобритании. В частности, на еще одного сербского осужденного, генерала Крстича - инвалида, которого отправили отбывать срок в Англии. Он дважды подвергся нападению моджахедов и албанцев, которые также заключены в этой тюрьме.

«Большая часть заключенных в Англии – это мусульмане, экстремисты, и это опасно. На Крстича напали однажды с арматурой и палками, избили его, человека без ноги, а во второй раз напали на него с бритвами и изрезали его. И только благодаря его трезвости мысли он смог противостоять им. Они изрезали его руки, попытались перерезать горло и даже порезали шею - но недостаточно глубоко, чтобы убить. И после всего этого они отправляют Караджича в эту тюрьму? А хуже всего то, что английский министр иностранных дел две недели назад публикует в своем аккаунте в Twitter, что первый президент РС будет направлен в Великобританию на отбывание срока. Это должно быть полностью секретной акцией. Когда совершается трансфер заключенных из Гаагского трибунала, зачастую, сами осужденные не знают, куда их отправляют. Их защитники и родственники не знают этого именно по причинам безопасности.

Radovan Karadžić is one of the few people to have been found guilty of genocide. Britain has supported the 30 year pursuit of justice for these heinous crimeshttps://t.co/A620S92x1f — Dominic Raab (@DominicRaab) May 12, 2021

Иногда случалось такое, что заключенный заходит в самолет, подписывает распоряжение суда, и только тогда узнает, куда его направляют, в какую страну и какую тюрьму. А теперь видите – две недели назад, а значит, за месяц до реальной возможности перемещения заключенного их глава МИД сообщает, что президент Караджич будет отбывать срок в одной из английских тюрем. А в следующем твиттере он хвастается, что был участником виртуального ифтара и поздравляет мусульман Великобритании с их великим праздником Курбан-байрам. То, что он нарушил всю секретность этой процедуры, а после этого поздравляет с праздником – это можно толковать только как «С праздником вас, и вот вам Радован Караджич в подарок», – высказался правозащитник.

Петрониевич обратил внимание на еще один момент, который касается международного права. В 2015 году была принята Резолюция Совбеза ООН, в которой содержатся минимальные права заключенных лиц. В них их есть глава, которая называется «Правила Нельсона Манделы». Статья 59 говорит, что заключенный по мере возможностей будет отбывать срок как можно ближе к своему дому. Однако в Трибунале этим пренебрегают и ссылаются на рекомендацию 1993 года. Согласно ей, осужденные лица, пока продолжается война, не должны отбывать срок в своих странах или странах региона по соображениям безопасности и с целью исключения провокаций. А в случае с участниками Югославского процесса, война закончилась 25 лет назад.

«Нет никакой причины не разрешить Сербии подписать такой договор о принятии того же Караджича и содержании его на своей территории, создать условия для отбывания срока, пусть даже и с присутствием иностранных сотрудников тюрьмы. Но только чтобы дать возможность близким его посещать. Это, по сути, огромное наказание, а заключенные уже пожилые люди, которые всю свою жизнь отдали на благо своего народа. Им уже за 70 лет, и это больные старики, которым нужно создать условия, чтобы последние годы – а им осталось максимум 5-10 лет жизни – они могли прожить достойно, без страданий. На мой взгляд, перевод Караджича в английскую тюрьму – первый шаг к смертному приговору.

Это серьезная подлость с их стороны, мы боремся, сколько можем. На днях мы предпримем меры, чтобы проинформировать все ответственные учреждения и ООН, отправим письма всем президентам стран-постоянных членов Совбеза, в том числе и Владимиру Путину и Си Цзиньпину. А также через СМИ попробуем донести ситуацию до общественности», – поделился планами Петрониевич.

Адвокат также обратил внимание на то, что продолжается серьезная дискриминация сербов – как обвиненных, так и жертв и осужденных лиц. При этом в любой ситуации главными виновниками всегда выступают сербы. Подтверждением тому служит факт, что против самого Петрониевича также велось судебное разбирательство за «неуважение к суду». За его высказывание о том, что и в Гаагском трибунале существует презумпция невиновности, и каждый невиновен, пока не будет доказано, что он серб. По мнению правозащитника, на Трибунале не доказывали вину, а основывали обвинение на теме национальной и религиозной принадлежности, по принципу «Если ты серб, православный – ты априори виноват».

В отношении позиции Милорада Додика, Петрониевич заявил, что нынешний председатель Президиума БиГ показал храбрость и сделал то, что должен сделать настоящий государственный деятель.