Лавров предостерег Турцию от поощрения украинских инициатив по Крыму

Москва, 24 мая. Поощрение Турцией инициатив Украины по Крыму равно посягательству на целостность территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва рекомендует турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать «подпитывать милитаристские настроения Киева». Российская сторона рассчитывает, что линия Анкары будет скорректирована с учетом законных озабоченностей со стороны РФ, указал Ларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским он подтвердил решение Анкары не признавать воссоединение Крыма с Россией. Турецкий лидер также поддержал инициативу «Крымская платформа».

Крым стал частью России в марте 2014 года по результату референдума. Большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение региона в состав РФ. Киев не признает итогов референдума, однако Москва неоднократно подчеркивала, что «крымский вопрос» решен окончательно.