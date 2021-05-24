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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Лавров предостерег Турцию от поощрения украинских инициатив по Крыму

  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:38
Политика
Лавров предостерег Турцию от поощрения украинских инициатив по Крыму
flickr.com  /  МИД России

Москва, 24 мая. Поощрение Турцией инициатив Украины по Крыму равно посягательству на целостность территории РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва рекомендует турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать «подпитывать милитаристские настроения Киева». Российская сторона рассчитывает, что линия Анкары будет скорректирована с учетом законных озабоченностей со стороны РФ, указал Ларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским он подтвердил решение Анкары не признавать воссоединение Крыма с Россией. Турецкий лидер также поддержал инициативу «Крымская платформа».

Крым стал частью России в марте 2014 года по результату референдума. Большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение региона в состав РФ. Киев не признает итогов референдума, однако Москва неоднократно подчеркивала, что «крымский вопрос» решен окончательно.

украина турция лавров мид рф крым
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