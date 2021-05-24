Дженнифер Лопес оставила свои дела ради встречи с Беном Аффлеком в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 24 мая. Певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела в Лос-Анджелес ради встречи с голливудской звездой Беном Аффлеком, с которым в прошлом ее связывали романтические отношения.

Поклонники уже активно обсуждают роман между бывшими возлюбленными — Лопес и Аффлеком. Они уверены, что пара вскоре объявит о своем воссоединении. На днях 51-летняя дива оставила свои дела и отправилась в Город ангелов.

Осведомленный источник People утверждает, что Дженнифер встретилась с Беном. Они провели некоторое время вместе, однако папарацци не удалось заснять их вместе.