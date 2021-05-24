Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка

Посетители бердянского зоопарка наконец-то смогли увидеть мордочки редких бенгальских тигрят. Малыши появились на свет всего два месяца назад, но благодаря отменному аппетиту весят уже по 14 килограммов.

Пока что маленькие хищники не отходят от мамы, которая не слишком довольна повышенным вниманием к своему потомству.

Посетители отметили интересную внешность тигрят: один из них родился практически полностью белым, а второй окрасом напоминает маленькую плотоядную зебру. Через несколько месяцев, когда малыши подрастут, их отправят в другой дом.