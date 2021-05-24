США Украине не помогут: политолог оценил готовность Москвы обсуждать Крым с Киевом

В Вашингтоне давно предпочитают крымскую тему особо не трогать, чтобы не выглядеть глупо, как это делает Киев. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Переговоры Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов», — сказал Песков.

При этом он добавил, что «если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Представитель Кремля напомнил, что «в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление — говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление».

США Украине не помогут

Как отметил Дмитрий Родионов, Песков, очевидно, «троллит» украинские власти в ответ на «троллинг» с их стороны: они ведь и Россию пригласили на «Крымскую платформу», понимая, что Москве нечего делать там, где планируется обсуждать «возврат» Крыма Украине. Точно так же и в Москве прекрасно понимают, что ни о каком приграничном сотрудничестве в Киеве говорить не будут.

«В Крыму еще дальше пошли — предложили демаркацию границы. Как говорится, вы пошутили, я тоже посмеялся… Интересно то, что все это происходит на фоне разговоров о встрече Путина с Зеленским, которые украинская сторона, по словам ее представителей, давно и тщательно готовит, и Россия вроде как готова рассмотреть варианты ее проведения. Только глава украинского МИД на днях сам перечеркнул все усилия в этом направлении, заявив, что на переговорах должны обсуждаться Крым и Донбасс», — пояснил Дмитрий Родионов.

/ Федеральное агентство новостей

По мнению эксперта, если обсуждать Крым, его статус, как хочет Украина, то встречи точно не будет. Да и Донбасс обсуждать нечего, ведь Киев не выполнил ни одного из своих обязательств. Ничего нового, кроме очередного плана по перестановке местами пунктов Минских соглашений, предложить не может. Значит, говорить не о чем и встречаться нет никакого смысла.

«В этих условиях каждая из сторон остается при своем, эта ситуация не изменится. Тем более что украинцы сами жалуются, что они — объект, а не субъект, что их судьба решается на переговорах США и России. Чего они хотят в таком случае, если сами все понимают? Как и то, что США им Крым не вернут. Этот вопрос закрыт. И в Вашингтоне давно предпочитают эту тему не педалировать, чтобы не выглядеть идиотами, как это делает Киев», — заключил Дмитрий Родионов.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.