Российские эпидемиологи выявили 154 неописанных мутации коронавируса в стране

Москва, 24 мая. В России обнаружено 154 образца мутаций коронавируса, требующих дальнейшего изучения, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Василий Акимкин.

Такие данные он озвучил в ходе XIII ежегодного всероссийского конгресса «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».

«Выявлено более 1000 образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения», — сказал доктор медицинских наук, уточнив, что в РФ насчитывается 154 таких мутации.

Новые варианты коронавируса все чаще приводят заразившихся к смерти или усложняют течение болезни, предупредил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила особую опасность индийского штамма SARS-CoV-2.