Москва, 24 мая. Россия проводила военные учения в апреле на значительном удалении от Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова в интервью газете «Аргументы и факты», плановые учения ВС России проводятся ежегодно и завершают зимне-весенний период боевой подготовки.

«Они проходят на российской территории и на значительном удалении от Донбасса. Именно эти учения, которые уже завершились, Киев при поддержке западных стран пытался выдать за усиление напряженности», — подчеркнул министр.

На Западе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с заявлениями ВСУ об укреплении сил РФ у границы с Украиной, однако, как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск в пределах территории государства никак не угрожает другим странам и никого не должно волновать.

Ранее американские политические аналитики заявили, что встреча главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике стала кошмаром для Киева.