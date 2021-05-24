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24 мая 14:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
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Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде

Общество
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
pixabay.com  / 

Если начинаешь тонуть, а рядом нет никого, кто мог бы помочь, чтобы спастись, главное — не паниковать. Такой совет на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН, где обсуждалось открытие купального сезона, дал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга Александр Зуев.

Специалист рассказал, что существует несколько способов самоспасения, которые зависят от наличия или отсутствия волн. Эксперт пояснил, что для того, чтобы спастись, важно давать себе отдыхать.

«Если волн нет, вы плывете и, например, очень устали, а до берега еще далеко, то здесь ваша задача состоит в том, чтобы перевернуться на спину, широко расставить руки и ноги в позицию звездочки и отдохнуть. Если у вас отрицательная плавучесть и вы начинаете тонуть в этой позе, то нужно совершать активные движения ногами и отдыхать в позе на спине. Это поза самосохранения и отдыха. Не надо все силы бросать на то, чтобы доплыть до берега, когда вы очень устали. Лучше остановиться, отдохнуть, глубоко подышать. Самое главное — не паниковать», — объяснил он.

Если волны присутствуют, то тактику необходимо немного изменить.

«Нужно остановиться, сделать глубокий вдох для того, чтобы в легких был воздух, а у вас — положительная плавучесть. Далее необходимо перевернуться на живот, приняв положение медузы, — руки и ноги свесить вниз, набрать много воздуха, голову опустить в воду и расслабиться. Как только воздух начинает заканчиваться, выдыхаем, поднимаем голову в момент, когда нет волны, снова делаем вдох и опускаем голову в воду. Ваша задача, опять же, — не паниковать и не звать на помощь. Если рядом никого нет — это лишняя трата энергии», — пояснил Зуев.

Также спасатель рассказал, что нужно делать, если начинается судорога.

«Если вдруг у вас свело ногу, ваша задача, если это икроножная мышца, потянуть сильно носок на себя. Прежде чем плыть дальше, от судороги нужно избавиться. Как только она пройдет, можно плыть дальше», — объяснил он.

Кроме того, эксперт назвал главную ошибку, которая зачастую приводит к гибели.

«Люди, когда у них срабатывает инстинкт самосохранения, впадают в панику: начинают кричать, звать на помощь, из-за чего из легких выходит воздух, тонущий идет на дно — происходит трагедия. Поэтому ни в коем случае не нужно паниковать. Способы самосохранения есть: либо на животе, либо на спине остановиться, набрать много воздуха, полежать, отдохнуть», — заключил Зуев.

Спасатель рассказал, как спастись, если тонешь, когда никто не может помочь
pixabay.com  / 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Мордовии утонул 8-летний ребенок. Как выяснилось, в понедельник мальчик в компании друзей 8 и 10 лет на велосипедах поехал к реке Алатырь. Двое товарищей зашли в воду, не уходя далеко от берега, однако одного унесло течением.

безопасность вода пляж плавание спасатель утопление
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Все новости / Общество / Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
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