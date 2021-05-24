Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов

Додома, 24 мая. Около 200 слонов покинули национальный парк Ньерере в Танзании. Власти африканской страны уже обратились к близлежащим деревням и призвали их население сохранять бдительность.

Министр природных ресурсов и туризма Дамас Ндумбаро опасается, что животные могут представлять угрозу для людей. В частности речь идет о жителях поселений в районах Намтумбо, Тундуру и Рувума на юге республики.

«Недавнее расследование, проведенное при помощи спутника, показало, что около 200 слонов покинули национальный парк Ньерере. Они могут нанести определенный ущерб деревням», — сказал он.

Ндумбаро уверен, что причиной, по которой животные ушли из своего дома, стали люди. Вторжение браконьеров вынуждает их спасаться бегством. Кроме того, повлиять на такой шаг могли растения рядом с заповедником — привлечь внимание слонов.

Министр отметил, что звери избегают встреч с домашним скотом: у них аллергия на химические средства, которые используют для его обработки. Однако число случаев, когда слоны убивают деревенских жителей или уничтожают посевы, растет. Правительство пытается усилить контроль над ними, но пока не достигло особых успехов в этой области.

Многие африканские страны уделяют много внимания слонам. В некоторых стараются сберечь их популяцию, а в других, наоборот, пытаются ее сократить. Ко вторым относится Зимбабве, чьи власти впервые с 1988 года рассматривают возможность массовой охоты на животных. В республике проживает около 100 тысяч особей. Больше находится только в Ботсване — 130 тысяч.