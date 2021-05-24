Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 14:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Все новости
24 мая 14:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Все новости

Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов

ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
wikipedia.org  /  Amoghavarsha JS/CC BY-SA 3.0

Додома, 24 мая. Около 200 слонов покинули национальный парк Ньерере в Танзании. Власти африканской страны уже обратились к близлежащим деревням и призвали их население сохранять бдительность.

Министр природных ресурсов и туризма Дамас Ндумбаро опасается, что животные могут представлять угрозу для людей. В частности речь идет о жителях поселений в районах Намтумбо, Тундуру и Рувума на юге республики.

«Недавнее расследование, проведенное при помощи спутника, показало, что около 200 слонов покинули национальный парк Ньерере. Они могут нанести определенный ущерб деревням», — сказал он.

Ндумбаро уверен, что причиной, по которой животные ушли из своего дома, стали люди. Вторжение браконьеров вынуждает их спасаться бегством. Кроме того, повлиять на такой шаг могли растения рядом с заповедником — привлечь внимание слонов.

Министр отметил, что звери избегают встреч с домашним скотом: у них аллергия на химические средства, которые используют для его обработки. Однако число случаев, когда слоны убивают деревенских жителей или уничтожают посевы, растет. Правительство пытается усилить контроль над ними, но пока не достигло особых успехов в этой области.

Многие африканские страны уделяют много внимания слонам. В некоторых стараются сберечь их популяцию, а в других, наоборот, пытаются ее сократить. Ко вторым относится Зимбабве, чьи власти впервые с 1988 года рассматривают возможность массовой охоты на животных. В республике проживает около 100 тысяч особей. Больше находится только в Ботсване — 130 тысяч.

слоны танзания
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 274639 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 95097 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 93186 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 89541 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 76076 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / ЦАР / Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
Рейтинг@Mail.ru