Лавров прокомментировал выбор тем переговоров Путина и Байдена

Москва, 24 мая. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден сами определят темы предстоящих переговоров, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам руководителя ведомства, Владимир Путин готов обсудить с главой Белого дома двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, а также глобальные проблемы.

Джо Байден пригласил президента России на личную встречу во время телефонного разговора в середине апреля.

Британцы ранее высмеяли Байдена за оговорки в беседах с иностранными коллегами.