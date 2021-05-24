Лавров заявил о наращивании военной активности США на Украине и в Черном море

Москва, 24 мая. Россия фиксирует активизацию военной деятельности США на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США и их союзники по НАТО активно вооружают украинскую армию, а также осуществляют подготовку военнослужащих ВСУ. Он напомнил, что в нынешнем году на территории Украины состоятся семь учений ВСУ со странами НАТО.

«То есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe — 2021. Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Он также добавил, что продолжающаяся милитаризация Украины оказывает негативное влияние на процесс урегулирования конфликта в Донбассе.