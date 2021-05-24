Норкин привел зал в восторг анекдотом про Путина и лидеров Запада на саммите G20

Москва, 24 мая. Телеведущий Андрей Норкин рассказал свежий анекдот о президенте России Владимире Путине и лидерах западных стран. Шутка подчеркивает мировое влияние главы РФ.

Норкин озвучил анекдот о Путине и руководителях государств Запада на одном из концертов программы «Другой формат». Выступление ведущего «Места встречи» было снято одним из зрителей, и фрагмент с анекдотом «утек» в интернет. Героями анекдота, помимо Путина, стали экс-президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

«Сидят на саммите «Большой двадцатки», на неофициальной его части, Меркель, Макрон, Трамп — тогда еще был — и Путин. Пьют кофе. Меркель говорит: «Знаете, коллеги, мне приснился сон, что меня назначили президентом Европы». Все смеются, Путин молча кофе пьет. Макрон говорит: «А мне, коллеги, приснился сон, что меня назначили президентом мира». Все опять смеются, Путин молча кофе пьет», — начал Норкин.

«Трамп говорит: «А мне, коллеги, приснилось, что меня назначили президентом вселенной». Все смотрят на Путина. Тот отставляет чашечку и говорит: «А я никого не утвердил», — закончил анекдот Норкин к восторгу зала.

«Большая двадцатка» (G20) неформально объединяет два десятка крупнейших экономик планеты. В сумме страны клуба обеспечивают 85% глобального ВВП и 75% всего объема торговли в мире. Лидеры и председатели центробанков стран G20 регулярно встречаются в формате саммитов на территории одного из государств клуба. Последние на момент публикации саммиты прошли в Саудовской Аравии (ноябрь 2020 года) и Японии (июнь 2019 года), а мартовская встреча в 2020 году состоялась в режиме онлайн из-за пандемии.

Видео с анекдотом Норкина про Путина на саммите G20 было размещено посвященным ведущему каналом на Яндекс.Дзен. Ранее ФАН публиковал топ-10 смелых и смешных анекдотов Норкина о президенте России. Ведущий регулярно рассказывает веселые истории о Путине в конце программы «Место встречи», а также во время гастролей.