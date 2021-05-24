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24 мая 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Норкин привел зал в восторг анекдотом про Путина и лидеров Запада на саммите G20

Общество
Норкин привел зал в восторг анекдотом про Путина и лидеров Запада на саммите G20
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 24 мая. Телеведущий Андрей Норкин рассказал свежий анекдот о президенте России Владимире Путине и лидерах западных стран. Шутка подчеркивает мировое влияние главы РФ.

Норкин озвучил анекдот о Путине и руководителях государств Запада на одном из концертов программы «Другой формат». Выступление ведущего «Места встречи» было снято одним из зрителей, и фрагмент с анекдотом «утек» в интернет. Героями анекдота, помимо Путина, стали экс-президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

«Сидят на саммите «Большой двадцатки», на неофициальной его части, Меркель, Макрон, Трамп — тогда еще был — и Путин. Пьют кофе. Меркель говорит: «Знаете, коллеги, мне приснился сон, что меня назначили президентом Европы». Все смеются, Путин молча кофе пьет. Макрон говорит: «А мне, коллеги, приснился сон, что меня назначили президентом мира». Все опять смеются, Путин молча кофе пьет», — начал Норкин.

«Трамп говорит: «А мне, коллеги, приснилось, что меня назначили президентом вселенной». Все смотрят на Путина. Тот отставляет чашечку и говорит: «А я никого не утвердил», — закончил анекдот Норкин к восторгу зала.

«Большая двадцатка» (G20) неформально объединяет два десятка крупнейших экономик планеты. В сумме страны клуба обеспечивают 85% глобального ВВП и 75% всего объема торговли в мире. Лидеры и председатели центробанков стран G20 регулярно встречаются в формате саммитов на территории одного из государств клуба. Последние на момент публикации саммиты прошли в Саудовской Аравии (ноябрь 2020 года) и Японии (июнь 2019 года), а мартовская встреча в 2020 году состоялась в режиме онлайн из-за пандемии.

Видео с анекдотом Норкина про Путина на саммите G20 было размещено посвященным ведущему каналом на Яндекс.Дзен. Ранее ФАН публиковал топ-10 смелых и смешных анекдотов Норкина о президенте России. Ведущий регулярно рассказывает веселые истории о Путине в конце программы «Место встречи», а также во время гастролей.

путин g20 норкин анекдот анекдот от норкина
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Все новости / Общество / Норкин привел зал в восторг анекдотом про Путина и лидеров Запада на саммите G20
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