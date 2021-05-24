Мужчину в красной футболке ищут четыре дня в Симферополе

Симферополь, 24 мая. Пенсионерка обратилась в полицию после пропажи ее сына, который исчез 20 мая. И до сих пор о нем ничего неизвестно.

По предварительным данным, 48-летний житель Крыма ушел из дома в неизвестном направлении. По сей день на связь с родственниками он не выходил, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина уточнила, что рост пропавшего сына 183 сантиметра, у него карие глаза и короткие темно-русые волосы. На момент исчезновения на нем были красная футболка и синие джинсы. В настоящее время поиском мужчины занимаются полиция и волонтеры.

Ранее в Домодедове добровольцы нашли живым пропавшего 46-летнего местного жителя. Его местонахождение не было известно с 16 мая, сообщало РИАМО.