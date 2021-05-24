Поведение пожилой жительницы Туринской Слободы потребовало приезд полицейских

Екатеринбург, 24 мая. Жители одного из домов на улице Энергетиков в селе Туринская Слобода были вынуждены вызвать полицию. Люди жаловались на «странную» пенсионерку.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили 60-летнюю женщину. Пьяная пенсионерка лежала возле дома и жаловалась на головные боли. Женщину увезли для разбирательства. Не исключено возбуждение административного дела, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Прикамье любительница спиртного мстила матери за отказ распивать с ней алкоголь. Пожилая женщина систематически страдала от побоев со стороны дочери, сообщал ФАН.