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24 мая 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
Все новости

Поведение пожилой жительницы Туринской Слободы потребовало приезд полицейских

Происшествия
Поведение пожилой жительницы Туринской Слободы потребовало приезд полицейских
Невские Новости

Екатеринбург, 24 мая. Жители одного из домов на улице Энергетиков в селе Туринская Слобода были вынуждены вызвать полицию. Люди жаловались на «странную» пенсионерку.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили 60-летнюю женщину. Пьяная пенсионерка лежала возле дома и жаловалась на головные боли. Женщину увезли для разбирательства. Не исключено возбуждение административного дела, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Прикамье любительница спиртного мстила матери за отказ распивать с ней алкоголь. Пожилая женщина систематически страдала от побоев со стороны дочери, сообщал ФАН.

алкоголь полиция пенсионерка
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