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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Лавров назвал стабильной ситуацию «на земле» в Сирии

  /   Обновлено: 24 мая 2021 12:26
Армия
Лавров назвал стабильной ситуацию «на земле» в Сирии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 мая. Обстановка «на земле» в Сирии стабилизировалась, повторное возникновение очагов терроризма активно пресекается. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова в интервью «Аргументы и факты», наиболее жизнеспособный механизм разрешения кризиса был создан совместными усилиями Анкары и Тегерана.

«Кроме того, России, Турции и Ирану удалось консолидировать различные слои сирийского общества и организовать работу над будущим политическим устройством страны в формате Конституционного комитета», — подчеркнул министр.

Напомним, 26 мая в Сирии пройдут выборы президента. В них примут участие действующий президент Башар Асад, бывший госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, возглавляющий Сирийский демократический фонд.

Ранее в NI рассказали, как встреча Блинкена и Лаврова повлияет на отношения США и России.

Сирия лавров мид рф
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