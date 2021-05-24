Лавров назвал стабильной ситуацию «на земле» в Сирии

Москва, 24 мая. Обстановка «на земле» в Сирии стабилизировалась, повторное возникновение очагов терроризма активно пресекается. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова в интервью «Аргументы и факты», наиболее жизнеспособный механизм разрешения кризиса был создан совместными усилиями Анкары и Тегерана.

«Кроме того, России, Турции и Ирану удалось консолидировать различные слои сирийского общества и организовать работу над будущим политическим устройством страны в формате Конституционного комитета», — подчеркнул министр.

Напомним, 26 мая в Сирии пройдут выборы президента. В них примут участие действующий президент Башар Асад, бывший госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, возглавляющий Сирийский демократический фонд.

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