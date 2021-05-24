Екатеринбуржец хочет наказать хулиганов, измазавших его авто вареньем

Екатеринбург, 24 мая. Заявление поступило в отдел полиции №4 городского управления МВД. Местный житель хочет привлечь к ответственности людей, бросивших на его автомобиль варенье.

Инцидент произошел на улице Амундсена в Екатеринбурге. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, в результате происшествия пострадал Citroen C4, принадлежащий заявителю.

Как утверждает возмущенный автомобилист, неизвестные кинули варенье на его иномарку. Для дальнейшего разбирательства на место выехала следственно-оперативная группа.

Ранее автомобиль такси неожиданно вспыхнул на глазах у прохожих в Волгограде. В салоне машины находились женщина с ребенком, писал ФАН.