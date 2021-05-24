Лавров выразил надежду на стабилизацию ситуации в Афганистане после выхода войск США

Москва, 24 мая. Россия надеется на урегулирование ситуации в Афганистане после ухода из страны американских войск. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона готова к любому развитию событий в Афганистане, а также готова оказывать помощь для реализации процесса национального примирения.

«Россия готова к любому развитию событий в Афганистане. Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Он также добавил, что для стабилизации ситуации в Афганистане необходимо сформировать новое правительство, которое будет учитывать интересы всех этнических и политических групп в стране.