Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более десяти миллионов россиян

Москва, 24 мая. Свыше десяти миллионов россиян полностью привились от коронавируса, рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Всего в РФ сделано 25 млн прививок, рассказал Акимкин на XIII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Пройти вакцинацию может любой россиянин абсолютно бесплатно. Регионы РФ снабжены необходимым количеством препарата против коронавируса. Сейчас в России заканчиваются доклинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа.