Задержавший Романа Протасевича Минск действовал в рамках международного права

Пассажирский самолет компании Ryanair, совершавший регулярный рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске. Борт посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Бомбы не оказалось, однако после паспортного контроля пассажиров власти Белоруссии задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков летом прошлого года и теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Инцидент уже вызвал гнев со стороны целого ряда официальных лиц на Западе и даже стал поводом для обвинений Минска в «государственном терроризме».

Насколько законно действовали белорусские власти в случае с «приземлением» Протасевича? Об этом — в материале ФАН.

instagram.com / @ Роман Протасевич

Воздушное пространство суверенной страны

Объяснения правовой коллизии, возникшей с рейсом FR4978 компании Ryanair, стоит начать с простого факта: воздушное пространство над любым суверенным государством является неотъемлемой частью его территории. Так называемый суверенитет воздушного пространства является безусловным и регулируется сразу тремя международными конвенциями: Парижской от 1919 года, Варшавской 1929 года и Чикагской, принятой в 1944 году.

Все три конвенции, которые на сегодня подписали более 190 стран, в своей первой статье последовательно декларируют государственный суверенитет воздушного пространства. Такой суверенитет предполагается абсолютным, однако включает в себя право на мирный проход воздушного судна — так называемую «первую свободу воздушного пространства», впервые описанную еще в Парижской конвенции 1919 года.

При этом государство может ограничивать полеты над своей территорией — опять-таки, опираясь на суверенитет собственного воздушного пространства. И, скажем, угроза терроризма во всем мире понимается как достаточное условие для такого ограничения полетов, в том числе с применением силы.

Если посмотреть на исторические прецеденты, позиция Минска выглядит вполне обоснованной. Начнем с возмутившего многих факта сопровождения гражданского лайнера со стороны истребителя МиГ-29 белорусских ВВС.

9 января 2010 года два истребителя F-16 ПВО США поднимались в воздух для сопровождения самолета авиакомпании AirTran, следовавшего по маршруту Атланта — Сан-Франциско. Самолет был принудительно посажен в аэропорту города Колорадо-Спрингс. Причина? Экипаж воздушного судна сообщил диспетчеру, что один из пассажиров «надолго заперся в туалете». Террористом он, понятное дело, не был.

За два дня до этого, 7 января 2010 года, лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший рейсом из Портленда на Гавайи, вернулся обратно в аэропорт, где совершил аварийную посадку по вине чрезмерно буйного пассажира. Во время возвращения в аэропорт Портленда самолет сопровождали два истребителя F-15 ВВС США, вызванные по тревоге.

wikipedia.org / NIST SIPA

Оба инцидента в США произошли на фоне обострения мер безопасности, вызванного терактом, когда 25 декабря 2009 года нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб пытался привести в действие взрывное устройство на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, летевшего из Амстердама в Детройт. Пассажирам и членам экипажа тогда удалось обезвредить злоумышленника, несколько человек получили ранения.

27 июня 2019 года пассажирский самолет компании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Станстед. Авиалайнер следовал рейсом из Мумбаи в Нью-Йорк, незапланированная посадка в Великобритании произошла из-за поступивших данных об угрозе заложенной бомбы. И, опять-таки, ко взлетно-посадочной полосе самолет «вежливо» сопроводили два истребителя ВВС Великобритании. Бомбы на борту не оказалось.

В случае если страна временно утратила суверенитет над своим воздушным пространством, сюжеты могут быть куда круче.

23 июля 2020 года два американских истребителя F-15 вплотную приблизились к самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Пассажирский лайнер следовал по маршруту Тегеран — Бейрут. Чтобы избежать столкновения с истребителями, лайнер быстро сменил высоту и смог сесть в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали несколько пассажиров рейса.

Отметились в сирийском сюжете и турки. 10 октября 2012 года истребители F-16 турецких ВВС заставили сесть в Анкаре сирийский пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Дамаск. Поводом к принудительной посадке самолета стало сообщение о якобы перевозке оружия на борту самолета. Запрещенных предметов на борту обнаружено не было.

Причины ограничения полетов коммерческих самолетов могут быть связаны не только с терроризмом. Так, 7 марта 2011 года два самолета индонезийских ВВС насильно посадили пакистанский самолет, вошедший без разрешения в воздушное пространство страны. Причиной инцидента стала навигационная ошибка.

16 июля 2017 года военные самолеты Бундесвера сопроводили на посадку корейский пассажирский самолет компании Korean Air, с которым была утрачена радиосвязь. Впоследствии поломка, произошедшая по технической причине, была устранена — и самолет продолжил рейс.

Так что в появлении белорусского МиГ-29 в белорусском же небе возле самолета рейса FR4978 и его сопровождении в аэропорт Минска нет ничего странного — это обычная практика в случае угрозы безопасности. Причем такой угрозой вполне может быть вероятность нахождения на борту террориста или бомбы — после событий 9 сентября 2001 года никто в мире не хочет рисковать возможными целями террористов на земле.

Отдельно отметим: согласно официальной версии белорусских властей, экипаж рейса Ryanair, получивший сигнал о возможной бомбе на борту, сам принял решение о посадке в Минске. Таким образом, ни о каком принудительном приземлении лайнера в аэропорту белорусской столицы не было и речи.

wikipedia.org / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

Был ли Минск вправе задержать Протасевича?

Дальше, уже на земле, началась «вторая серия» этого остросюжетного детектива. Пассажиры самолета покинули борт, после чего его обследовали саперы, которые, не найдя бомбу, разрешили продолжить рейс. Тут-то, на белорусской земле, во время прохождения контроля Роман Протасевич и был задержан. И это тоже было совершено по закону — даже если речь шла о т. н. «транзитной зоне».

Надо сказать, что современная индустрия международного транспорта создала превратное восприятие экстерриториальности. Бесконечные транзитные залы крупных аэропортов создают иллюзию того, что это некая «свободная территория мира», которая никому не принадлежит — и используется исключительно для удобства передвижения. Равно как и небо над странами, вопрос о котором мы разобрали в прошлой части.

В действительности же любая транзитная зона также является суверенной территорией какого-либо государства, которое просто пошло на упрощение таможенного и паспортного контроля — исключительно для удобства пассажиров. Права находящихся в транзитной зоне людей в действительности регулируются национальным законодательством, а не какими-то особыми инструкциями или мифической «экстерриториальностью».

Фактически, транзитная зона — это огромный «зеленый коридор» таможни и паспортного контроля, в котором пассажирам предоставляется свобода действий и перемещений — но ровно до тех пор, пока у властей принимающей страны не возникает причин эту свободу ограничить.

В таком неприятном свойстве транзитной зоны, например, смогла убедиться гражданка Израиля и США Наама Иссахар, задержанная в апреле 2019 в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В багаже Иссахар, летевшей через Москву транзитом из Индии в Израиль, обнаружили 9,6 грамма гашиша, после чего ее приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Несмотря на доводы защиты о том, что в Индии и Израиле наркотики частично декриминализированы, а у Иссахар не было умысла ввозить их в Россию, закон был неумолим. Фактически обвиняемая была на территории нашей страны и осуществила акт контрабанды запрещенных товаров — наркотических веществ.

Кроме того, сегодня можно услышать камлание на тему «Это же политическое преследование, Протасевича похитили прямо из неба Белоруссии!» Что ж, напомним, как на самом деле выглядит «охота за неугодными».

21 октября 2016 года пассажирский самолет компании «Белавиа», выполнявший рейс из Киева в Минск, был возвращен в аэропорт Жуляны под угрозой украинской стороны поднять истребители в случае невыполнения указания. Когда поступила команда на разворот, белорусский самолет находился лишь в нескольких километрах от границы с Белоруссией. На борту самолета летел Армен Мартиросян — популярный блогер, журналист и автор российского издания ukraina.ru, имеющий армянское гражданство. До 2014 года он жил в Киеве, а затем переехал в Москву.

В транзитной зоне Жулян власти Украины произвели задержание Мартиросяна и провели обыск, пытаясь найти какой-то накопитель информации. В итоге спецслужбы у Мартиросяна ничего не нашли — блогера отпустили, и следующим рейсом он улетел в Минск.

Еще более показательный инцидент произошел 2 июля 2013 года. Вылетевший из Москвы самолет президента Боливии Эво Моралеса был вынужден незапланированно сесть в австрийской Вене. Причиной посадки стало то, что власти Франции и Португалии запретили Моралесу лететь через их воздушное пространство — у самолета просто не было топлива на кружной перелет до Боливии. Решение Парижа и Лиссабона было связано с подозрениями, что на борту с Моралесом мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, на выдаче которого настаивали США.

Одним закрытием воздушного пространства международный скандал не закончился. В транзитной зоне аэропорта Вены самолет Моралеса, который обладал дипломатическим статусом, был обыскан австрийскими властями. Сноудена там, конечно, не нашли. После чего Моралес продолжил путь домой.

Принимая эти случаи как наглядную демонстрацию пределов территориального суверенитета стран, можно сказать, что власти Белоруссии не перешли «красную черту»: они имели полное право задержать Протасевича в транзитной зоне аэропорта Минска, не нарушив ни одного международного документа.

ФБА «Экономика сегодня» /

Белоруссия сыграла по правилам

Все эти известные исторические прецеденты, разумеется, ничуть не охладили горячие головы на Западе. Ряд европейских политиков уже назвали задержание Протасевича «актом государственного терроризма». Об этом, в частности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас считает, что данный факт «не может пройти без явных последствий со стороны Евросоюза».

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас рассказал журналистам, что Вильнюс начал сразу два досудебных расследования: первое — в связи с захватом самолета, второе — в связи с принудительной посадкой. А в НАТО расценили перенаправление рейса Ryanair в Минск как «серьезный и опасный инцидент».

«Это требует международного расследования», — пояснил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Однако с точки зрения международного права позиция Белоруссии безупречна: страна использовала свое абсолютное право на суверенитет воздушного пространства, причем не злоупотребила им, а только отработала сообщение о террористической угрозе. После чего произвела столь же рутинную проверку документов в транзитной зоне минского аэропорта. А тут на тебе! — живой Роман Протасевич.

Это совпадение может выглядеть сколь угодно нелепым, однако Минск тут не нарушил никаких международных соглашений или общепринятых норм. Так действует весь мир, и вчера Белоруссия доказала: она тоже умеет играть по этим правилам.