МИД РФ отметил успешную реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Москва, 24 мая. Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху реализуются успешно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он уточнил, что российское содействие в регионе получает высокую оценку со стороны Армении. Отношения между Москвой и Ереваном не ограничиваются нагорнокарабахской проблематикой, подчеркнул глава МИД России.

«У нас налажен беспрецедентно активный и доверительный политический диалог на высшем и других уровнях», — сообщил Лавров.

Он добавил, что только в 2021 году руководители обеих стран встречались дважды, а также провели множество телефонных переговоров. Кроме того, Лавров в начале мая посетил Ереван.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Министры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.