МИД РФ отреагировал на «шокирующую» реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске

Москва, 24 мая. Реакция Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске просто шокирует. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту авиалайнера находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который причастен к организации массовых беспорядков в Белоруссии и признан членом экстремистской организации.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим»», — написала Мария Захарова.

Российский дипломат добавила, что Запад не должен так реагировать на ситуацию с самолетом Ryanair, поскольку некоторые страны, включая США, были причастны к подобным инцидентам.

Следственный комитет Белоруссии уже возбудил дело после «минирования» самолета.