Иммунолог назвал условия для снятия ограничительных мер по COVID-19 в регионах

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что пандемия коронавируса действительно может завершиться к осени 2021 года, как об этом ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завершится ли пандемия к осени, зависит от того, справится ли система здравоохранения с количеством заболевших. Если их будет всего на 10–20% больше, а я думаю, что это максимум, то все может вполне закончиться. Нужно учитывать, что у нас очень значительно увеличены мощности ковидных отделений, госпиталей, они уже наполовину закрылись. Я думаю, что мы справимся, но решение все равно в руках санитарных служб, администрации и Роспотребнадзора», — заявил врач-иммунолог.

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Собеседник агентства указал на те условия, которые необходимы для окончательного снятия ограничений и отмены перчаточно-масочного режима в регионах России.

«Надо очень четко разделить по регионам, чтобы спрогнозировать совсем точно сроки окончания пандемии. Нужно выборочно статистически определить людей с антителами. Если людей с антителами в данном регионе 70%, имеется в виду вакцинированных или переболевших в любой форме COVID-19, то там можно отменять ограничительные меры», — сказал Жемчугов.

В завершение иммунолог прокомментировал данные Роспотребнадзором рекомендации по ношению масок и перчаток и напомнил о необходимости дополнительно обрабатывать руки специальными средствами.

«Надо не забывать о таких способах защиты, помимо рекомендованных, как санитайзеры для рук, обеззараживающие средства, аэрозоли и спреи для рук. Что касается масок, то в помещениях их ношение обязательно. На природе, конечно, носить не нужно, но в местах с большим скоплением людей — да. К тому же сезон простуд, ОРВИ еще не закончился, так что маски — это профилактика не только от COVID, но еще и от сезонных заболеваний», — подытожил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию в пробирке. Роспотребнадзор получил образец штамма для лабораторных исследований. По словам Зуева, выявлять и изучать новые вариации вируса нужно для победы над пандемией.