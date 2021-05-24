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24 мая 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Иммунолог назвал условия для снятия ограничительных мер по COVID-19 в регионах

Общество
Иммунолог назвал условия для снятия ограничительных мер по COVID-19 в регионах
Федеральное агентство новостей  / 

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что пандемия коронавируса действительно может завершиться к осени 2021 года, как об этом ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завершится ли пандемия к осени, зависит от того, справится ли система здравоохранения с количеством заболевших. Если их будет всего на 10–20% больше, а я думаю, что это максимум, то все может вполне закончиться. Нужно учитывать, что у нас очень значительно увеличены мощности ковидных отделений, госпиталей, они уже наполовину закрылись. Я думаю, что мы справимся, но решение все равно в руках санитарных служб, администрации и Роспотребнадзора», — заявил врач-иммунолог.

Иммунолог назвал условия для снятия ограничительных мер по COVID-19 в регионах
pixabay.com  / 

Собеседник агентства указал на те условия, которые необходимы для окончательного снятия ограничений и отмены перчаточно-масочного режима в регионах России.

«Надо очень четко разделить по регионам, чтобы спрогнозировать совсем точно сроки окончания пандемии. Нужно выборочно статистически определить людей с антителами. Если людей с антителами в данном регионе 70%, имеется в виду вакцинированных или переболевших в любой форме COVID-19, то там можно отменять ограничительные меры», — сказал Жемчугов.

В завершение иммунолог прокомментировал данные Роспотребнадзором рекомендации по ношению масок и перчаток и напомнил о необходимости дополнительно обрабатывать руки специальными средствами.

«Надо не забывать о таких способах защиты, помимо рекомендованных, как санитайзеры для рук, обеззараживающие средства, аэрозоли и спреи для рук. Что касается масок, то в помещениях их ношение обязательно. На природе, конечно, носить не нужно, но в местах с большим скоплением людей — да. К тому же сезон простуд, ОРВИ еще не закончился, так что маски — это профилактика не только от COVID, но еще и от сезонных заболеваний», — подытожил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, зачем индийский штамм коронавируса привезли в Россию в пробирке. Роспотребнадзор получил образец штамма для лабораторных исследований. По словам Зуева, выявлять и изучать новые вариации вируса нужно для победы над пандемией.

роспотребнадзор коронавирус иммунолог covid-19 ковид
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