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24 мая 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
Все новости

Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию

Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Донбасс, 24 мая. Украинские войска обстреляли из тяжелых орудий пригород Донецка. Силы ООС размещают минометные расчеты в брошенных домах под столицей ДНР. Полковник Виталий Киселев с позывным «Коммунист» рассказал о реальном положении дел в передовых частях украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киевские силовики дважды за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР, отработав по Донецку и Новоласпе. В первом случае применялись противотанковые гранатометы, во втором — автоматические гранатометы АГС и стрелковое оружие.

В 7:30 в понедельник ВСУ возобновили обстрелы ДНР, атаковав поселок Спартак, что в нескольких километрах к северу от столицы. Они нанесли удары из тяжелых 120-мм минометов. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Луганской Народной Республике сообщают о двух нарушениях противником режима прекращения огня. Оба раза стрельба велась по селу Молодежное с применением противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Киевские силовики готовят провокации в пригороде Донецка

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ готовит провокации с применением 60-мм минометов натовского образца к северу от Донецка, сообщает разведка дончан. Для этих целей в заброшенные дома поселка Пески с использованием транспорта с символикой СЦКК (украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня) доставлены два миномета и личный состав орудийных расчетов из 16-го батальона 58-й бригады.

Украинским силовикам приказано провести разъяснительную работу с местными жителями Песок, в ходе которой «защитники» должны убедить людей в необходимости занятия брошенных домов и размещения в них военных и вооружения. Важно отметить, что украинское командование сознательно ставит под угрозу жизни и здоровье местного населения. Ведь в случае успешной реализации провокации при возможном нанесении ответного удара со стороны защитников ДНР в зоне огневого поражения окажутся именно мирные жители.

Западная Украина встречает «героев»

Преступления против мирного населения — своего рода «визитная карточка» украинских «освободителей». Об этом не понаслышке знает помощник министра внутренних дел ЛНР, полковник полиции Виталий Киселев — Коммунист. В рамках работы проекта «Путь Визенталь», автором и ведущим которого он является, офицеру стала известна информация о последствиях пребывания в зоне ООС личного состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ходе беседы с корреспондентом ФАН он сообщил, что подразделение недавно покинуло зону силовой операции по ротации и убыло в пункт постоянной дислокации на Западную Украину. Бригада покинула Донбасс, но ее «подвиги» стали предметом расследования украинской военной службы правопорядка. Основная масса инцидентов, которые легли в основу дисциплинарных дел в отношении рядового и офицерского состава, связана с нанесением материального ущерба армии, гражданской инфраструктуре, а также с членовредительством.

Объединяющий все дела фактор — фигуранты всех расследований во время совершения правонарушений или дисциплинарных проступков, в том числе и во время выполнения боевых задач, находились в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Киселев добавил, что по случаю прибытия 14-й мехбригады в ППД (пункт постоянной дислокации) военная служба правопорядка оперативного командования ВСУ «Запад» и комендатуры на Волыни переведены на усиленный режим службы, поскольку «слава» опережает украинских воинов.

Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
facebook.com/pressjfo.news  / Операция объединенных сил

Коммунист рассказал о ситуации в передовых частях ВСУ

Полковник Киселев рассказал корреспонденту ФАН о катастрофической ситуации в передовых частях украинской армии. По информации офицера, в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ регулярно проходят рейды военной полиции (военная служба правопорядка). Ни один рейд не заканчивался без «улова» в виде находящихся на позициях пьяных силовиков или наркотиков. Недавно с кинологами проверен 3-й механизированный батальон бригады, где выявлены многочисленные нарушения воинской дисциплины, выражающиеся в пьянстве и наркомании военных.

Не отстает от сослуживцев из 92-й мехбригады и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. По информации Коммуниста, алкоголизм и наркомания стали в этой воинской части «суровой повседневностью». Во время организации и проведения диверсий на линии боевого соприкосновения силовики 80-й бригады находятся под воздействием запрещенных веществ. Полковник Киселев констатирует, что «по-другому, видимо, уже не могут».

Коммунист считает, что падение дисциплины и уровня морально-психологического состояния в 80-й бригаде армии противника достигли дна — развалено тыловое обеспечение, организация службы, военнослужащие массово отказываются продлевать контракты. В начале мая в бригаде выявлены предпосылки к утечке секретной информации и гостайны.

«За такое в нормальной армии трибунал положен или минимум снятие с понижением и неполным служебным соответствием», — констатировал Киселев.

днр всу донбасс украина лнр народная милиция
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