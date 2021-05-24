Донбасс, 24 мая. Украинские войска обстреляли из тяжелых орудий пригород Донецка. Силы ООС размещают минометные расчеты в брошенных домах под столицей ДНР. Полковник Виталий Киселев с позывным «Коммунист» рассказал о реальном положении дел в передовых частях украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Киевские силовики дважды за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР, отработав по Донецку и Новоласпе. В первом случае применялись противотанковые гранатометы, во втором — автоматические гранатометы АГС и стрелковое оружие.

В 7:30 в понедельник ВСУ возобновили обстрелы ДНР, атаковав поселок Спартак, что в нескольких километрах к северу от столицы. Они нанесли удары из тяжелых 120-мм минометов. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Луганской Народной Республике сообщают о двух нарушениях противником режима прекращения огня. Оба раза стрельба велась по селу Молодежное с применением противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Киевские силовики готовят провокации в пригороде Донецка

Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ готовит провокации с применением 60-мм минометов натовского образца к северу от Донецка, сообщает разведка дончан. Для этих целей в заброшенные дома поселка Пески с использованием транспорта с символикой СЦКК (украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня) доставлены два миномета и личный состав орудийных расчетов из 16-го батальона 58-й бригады.

Украинским силовикам приказано провести разъяснительную работу с местными жителями Песок, в ходе которой «защитники» должны убедить людей в необходимости занятия брошенных домов и размещения в них военных и вооружения. Важно отметить, что украинское командование сознательно ставит под угрозу жизни и здоровье местного населения. Ведь в случае успешной реализации провокации при возможном нанесении ответного удара со стороны защитников ДНР в зоне огневого поражения окажутся именно мирные жители.

Западная Украина встречает «героев»

Преступления против мирного населения — своего рода «визитная карточка» украинских «освободителей». Об этом не понаслышке знает помощник министра внутренних дел ЛНР, полковник полиции Виталий Киселев — Коммунист. В рамках работы проекта «Путь Визенталь», автором и ведущим которого он является, офицеру стала известна информация о последствиях пребывания в зоне ООС личного состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В ходе беседы с корреспондентом ФАН он сообщил, что подразделение недавно покинуло зону силовой операции по ротации и убыло в пункт постоянной дислокации на Западную Украину. Бригада покинула Донбасс, но ее «подвиги» стали предметом расследования украинской военной службы правопорядка. Основная масса инцидентов, которые легли в основу дисциплинарных дел в отношении рядового и офицерского состава, связана с нанесением материального ущерба армии, гражданской инфраструктуре, а также с членовредительством.

Объединяющий все дела фактор — фигуранты всех расследований во время совершения правонарушений или дисциплинарных проступков, в том числе и во время выполнения боевых задач, находились в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. Киселев добавил, что по случаю прибытия 14-й мехбригады в ППД (пункт постоянной дислокации) военная служба правопорядка оперативного командования ВСУ «Запад» и комендатуры на Волыни переведены на усиленный режим службы, поскольку «слава» опережает украинских воинов.

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Коммунист рассказал о ситуации в передовых частях ВСУ

Полковник Киселев рассказал корреспонденту ФАН о катастрофической ситуации в передовых частях украинской армии. По информации офицера, в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ регулярно проходят рейды военной полиции (военная служба правопорядка). Ни один рейд не заканчивался без «улова» в виде находящихся на позициях пьяных силовиков или наркотиков. Недавно с кинологами проверен 3-й механизированный батальон бригады, где выявлены многочисленные нарушения воинской дисциплины, выражающиеся в пьянстве и наркомании военных.

Не отстает от сослуживцев из 92-й мехбригады и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. По информации Коммуниста, алкоголизм и наркомания стали в этой воинской части «суровой повседневностью». Во время организации и проведения диверсий на линии боевого соприкосновения силовики 80-й бригады находятся под воздействием запрещенных веществ. Полковник Киселев констатирует, что «по-другому, видимо, уже не могут».

Коммунист считает, что падение дисциплины и уровня морально-психологического состояния в 80-й бригаде армии противника достигли дна — развалено тыловое обеспечение, организация службы, военнослужащие массово отказываются продлевать контракты. В начале мая в бригаде выявлены предпосылки к утечке секретной информации и гостайны.