Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ

Жесткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены, и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

300 млрд евро

Кризис, который был вызван пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, сообщает издание Welt.

По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.

Global Look Press / Christoph Soeder

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — считает он.

Падение ВВП

На самом деле, заметила Наталья Мильчакова, 300 млрд евро — не самая большая сумма в глобальном масштабе борьбы с пандемией коронавируса. Японское информагентство Nikkei в конце декабря 2020 года опубликовало расчеты международных экспертов о том, сколько в 2020 году мир потратил денег на борьбу с пандемией. И эксперты оценили эту сумму в 13 трлн долларов, причем 8 трлн долларов, то есть 60% этой суммы, пришлось на США.

«И это неудивительно, так как США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Доля Германии в этой сумме расходов, получается, не превышает 2,3%, но и число заболевших в этой стране намного меньше, чем в США. Хотя по этому мрачному показателю Германия входит в десятку «лидеров» мира. Одновременно доля Германии в совокупном пакете антикризисных мер Евросоюза составляет более 50%», — пояснила Наталья Мильчакова.

Global Look Press / Stefan Ziese/http://imagebroker.com/#/search/

Эксперт напомнила, что за первый квартал 2021 года ВВП Германии, по предварительной оценке, упал на 3,3% в годовом выражении, в то время как ВВП всей еврозоны упал только на 1,8%, так как не во всех странах ЕС в первом квартале этого года были жесткие локдауны из-за второй волны пандемии.