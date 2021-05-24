Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ

Жесткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены, и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
300 млрд евро
Кризис, который был вызван пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, сообщает издание Welt.
По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.
«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — считает он.
Падение ВВП
На самом деле, заметила Наталья Мильчакова, 300 млрд евро — не самая большая сумма в глобальном масштабе борьбы с пандемией коронавируса. Японское информагентство Nikkei в конце декабря 2020 года опубликовало расчеты международных экспертов о том, сколько в 2020 году мир потратил денег на борьбу с пандемией. И эксперты оценили эту сумму в 13 трлн долларов, причем 8 трлн долларов, то есть 60% этой суммы, пришлось на США.
«И это неудивительно, так как США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Доля Германии в этой сумме расходов, получается, не превышает 2,3%, но и число заболевших в этой стране намного меньше, чем в США. Хотя по этому мрачному показателю Германия входит в десятку «лидеров» мира. Одновременно доля Германии в совокупном пакете антикризисных мер Евросоюза составляет более 50%», — пояснила Наталья Мильчакова.
Эксперт напомнила, что за первый квартал 2021 года ВВП Германии, по предварительной оценке, упал на 3,3% в годовом выражении, в то время как ВВП всей еврозоны упал только на 1,8%, так как не во всех странах ЕС в первом квартале этого года были жесткие локдауны из-за второй волны пандемии.
«Впрочем, даже первая оценка оказалась лучше ожиданий, поскольку ранее аналитики прогнозировали падение ВВП Германии на 3,6% из-за локдаунов в первом квартале текущего года. Однако жесткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены — и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой. Европейские аналитики предсказывают корректировку итоговых темпов снижения экономики Германии за первый квартал 2021 года с 3,3% до 3% в годовом выражении», — заключила Наталья Мильчакова.