Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ

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24 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
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В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
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Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ

Экономика
Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ
wikipedia.org  /  Norbert Nagel / CC BY-SA 3.0

Жесткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены, и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

300 млрд евро

Кризис, который был вызван пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, сообщает издание Welt.

По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков уйдут годы.

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Global Look Press  / Christoph Soeder

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — считает он.

Падение ВВП

На самом деле, заметила Наталья Мильчакова, 300 млрд евро — не самая большая сумма в глобальном масштабе борьбы с пандемией коронавируса. Японское информагентство Nikkei в конце декабря 2020 года опубликовало расчеты международных экспертов о том, сколько в 2020 году мир потратил денег на борьбу с пандемией. И эксперты оценили эту сумму в 13 трлн долларов, причем 8 трлн долларов, то есть 60% этой суммы, пришлось на США.

«И это неудивительно, так как США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Доля Германии в этой сумме расходов, получается, не превышает 2,3%, но и число заболевших в этой стране намного меньше, чем в США. Хотя по этому мрачному показателю Германия входит в десятку «лидеров» мира. Одновременно доля Германии в совокупном пакете антикризисных мер Евросоюза составляет более 50%», — пояснила Наталья Мильчакова.

Эксперт рассказала, к чему ФРГ стоит готовиться в связи с ущербом экономике от COVID-19
Global Look Press  / Stefan Ziese/http://imagebroker.com/#/search/

Эксперт напомнила, что за первый квартал 2021 года ВВП Германии, по предварительной оценке, упал на 3,3% в годовом выражении, в то время как ВВП всей еврозоны упал только на 1,8%, так как не во всех странах ЕС в первом квартале этого года были жесткие локдауны из-за второй волны пандемии.

«Впрочем, даже первая оценка оказалась лучше ожиданий, поскольку ранее аналитики прогнозировали падение ВВП Германии на 3,6% из-за локдаунов в первом квартале текущего года. Однако жесткие ограничения в этом году в Германии оказались достаточно быстро смягчены — и теперь вторая оценка темпов снижения ВВП Германии ожидается более мягкой. Европейские аналитики предсказывают корректировку итоговых темпов снижения экономики Германии за первый квартал 2021 года с 3,3% до 3% в годовом выражении», — заключила Наталья Мильчакова.

экономика германия коронавирус
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Все новости / Экономика / Аналитик рассказала о последствиях COVID-19 для экономики ФРГ
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