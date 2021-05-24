Последнее воскресенье мая в России — торжественная дата для всех, чья деятельность связана с химией. Всероссийский День химика отмечают представители научного сообщества и сотрудники предприятий химической промышленности. В 2021 году этот профессиональный праздник выпадает на 30 мая. ФАН предлагает читателям ознакомиться с историей появления и традициями этого праздника.

День химика: небольшой экскурс в историю

Продукты химической промышленности окружают нас в повседневной жизни. Мы к ним привыкли и не задумываемся, что за их производством стоит кропотливый труд многих людей. Бытовая химия, фармацевтические препараты, минеральные удобрения, парфюмерия, косметика, лакокрасочные изделия, новые виды тканей — лишь малая часть тех благ, которые создаются в современных химических лабораториях. Отдельно стоит упомянуть нефтехимическую промышленность, играющую стратегическую роль в экономическом развитии государства.

Официальный Указ Президиума ВС СССР о внесении этой даты в перечень профессиональных праздников был подписан в 1980 году. Дата празднования не была фиксированной, а относилась к последнему воскресенью мая. Но еще до подписания правительственного указа, в 1960 году, инициативная группа студентов-химиков из Ленинградского университета (ныне Институт химии Санкт-Петербургского государственного университета) предложила учредить праздник любимой науки на своем факультете. Только днем почитания химии была выбрана первая суббота апреля. Праздник организовали по всем правилам торжественных мероприятий — написали сценарий, придумали девиз, украсили стены университета плакатами и провели шуточный «студенческий капустник».

Об инициативе химиков из Северной столицы узнали студенты химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и с удовольствием переняли эстафету. В 1966 году будущие светила химической отрасли устроили торжество в стенах МГУ. Московские студенты привнесли в праздничную церемонию свою традицию — предложили присвоить каждому новому году празднования химический элемент из таблицы Менделеева. Первое празднование прошло под покровительством водорода — элемента №1 в Периодической системе элементов Менделеева. Эта традиция продолжается и поныне, и в 2021 году университетский День химика проходил под эгидой цезия и бария. Студенческий праздник, в отличие от государственного, отмечается в московских профильных вузах во вторую субботу мая, а в вузах Санкт-Петербурга — в первую субботу апреля. В нынешнем году по понятным причинам День химика на факультетах проходил в основном в онлайн-формате.

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Кого следует поздравлять в День химика

Выпускники химических факультетов очень востребованы в современных реалиях. Один только нефтехимический комплекс РФ содержит 15 отраслей, каждая из них специализируется на выпуске своей продукции. Это более 760 предприятий, ориентирующихся на потребности внутреннего и мирового рынков. Как справедливо замечают химики, «все, на что смотрят наши глаза, — химические элементы или их соединения», практически все, что нас окружает, в той или иной мере является продуктом химических реакций.

Этот день объединяет и профессионалов, и студентов, и аспирантов, и преподавателей. Кроме того, на базе этой науки постоянно появляются новые профессии. Например, химики-экологи, работающие в исследовательских институтах, службах экологического контроля и различных аналитических лабораториях. Биохимики — специалисты, действующие на стыке двух наук — химии и биологии, востребованы в сельском хозяйстве, медицине. Также очень высок спрос на лаборантов-химиков со средним специальным образованием. Представителей этих и множества других специальностей мы и поздравляем с персональным праздником.

Как принято праздновать День химика

Студенты и преподаватели химических факультетов различных учебных заведений по-прежнему верны традициям празднования, которые были заложены в стенах МГУ и Института химии СПбГУ. Присоединиться к праздничным викторинам и форумам могут все желающие. Для сотрудников химических предприятий проводят онлайн-конференции, награждения и чествования лучших работников. Наиболее почитаемыми в отрасли стали имена таких известных ученых, как М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, Дж. Дальтон, А. Нобель, Р. Бойль и другие. В День химика их трудам посвящены тематические выставки, доклады, презентации.

Российский союз химиков ежегодно организует специальные события, посвященные этой дате. К примеру, в этом году накануне официальной даты празднования, 27 мая, будет проходить общероссийский телемост. Его участниками станут 25 крупнейших предприятий химического сектора России — «золотой запас» отечественной химии. В программе ожидаются эксклюзивные репортажи, интервью и поздравления с Днем химика от компаний-лидеров. С поздравительными речами выступят министры и первые лица крупных предприятий химической отрасли.