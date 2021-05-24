Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета

Лондон, 24 мая. Сотрудники КГБ Белоруссии могли находиться на борту самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. Об этом сообщил глава авиакомпании Майкл О'Лири.

В интервью журналистам предприниматель рассказал, что инцидент с самолетом Ryanair, на котором находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, признанный в Белоруссии членом экстремистской организации, является актом «пиратства». Сейчас этим вопросом занимаются НАТО и руководство Европейского союза.

«Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ», — сказал глава компании.

Майкл О'Лири добавил, что целью белорусских властей было задержание провокатора и его компаньона.

Следственный комитет Белоруссии ранее возбудил дело после «минирования» самолета Ryanair.