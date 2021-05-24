Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование

Краснодар, 24 мая. Недавно освободившийся 46-летний краснодарец был задержан сотрудниками Росгвардии. По данным источника ФАН, он стал фигурантом дела о преступлении против несовершеннолетних.

Злоумышленник встретил на улице двух 15-летних девочек. Под угрозой применения травматического пистолета он заставил школьниц идти с ним на территорию детского сада. Крики подростков услышал сторож дошкольного учреждения. Он быстро вызвал силовиков.

Проверка показала, что краснодарец ранее привлекался за совершение аналогичного преступления против ребенка. СК ходатайствовал об аресте злоумышленника, сообщал ФАН.