Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду

Москва, 24 мая. Актриса Наталия Антонова рассказала, сколько ее сын Артем Вершинин заработал за съемки в сериале «Бригада», а также куда она потратила эти деньги.

Вершинин снимался в популярном криминальном сериале, когда ему было всего три года. Он играл сына главного героя Саши Белого, которого воплотил на экране Сергей Безруков. Гонорар за сериал стал первым заработком сына Антоновой, причем сам он не помнит, сколько ему заплатили.

«Артем заработал 1,5 тысячи рублей, которые нам тогда очень помогли. Правда, был очень тяжелый период в жизни. Эту сумму мы потратили на еду», — поделилась актриса в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Сейчас Артем Вершинин иногда помогает матери финансово и просит не возвращать деньги. Антоновой довелось поработать с сыном в одном проекте, причем об их родстве знал только режиссер. В течение двух недель съемок актрисе все время хотелось обнять члена семьи.

«Мы редко видимся. Самое большое событие было, что я 14 дней могла себе позволить обедать с сыном!» — поделилась артистка.

У Наталии Антоновой есть еще трое детей от второго брака. У актрисы могло быть больше наследников, но ей довелось пережить страшную трагедию — смерть двухмесячного сына.