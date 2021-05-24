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24 мая 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
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Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
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11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
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Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду

Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
instagram.com  /  @n.antonova

Москва, 24 мая. Актриса Наталия Антонова рассказала, сколько ее сын Артем Вершинин заработал за съемки в сериале «Бригада», а также куда она потратила эти деньги.

Вершинин снимался в популярном криминальном сериале, когда ему было всего три года. Он играл сына главного героя Саши Белого, которого воплотил на экране Сергей Безруков. Гонорар за сериал стал первым заработком сына Антоновой, причем сам он не помнит, сколько ему заплатили.

«Артем заработал 1,5 тысячи рублей, которые нам тогда очень помогли. Правда, был очень тяжелый период в жизни. Эту сумму мы потратили на еду», — поделилась актриса в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Сейчас Артем Вершинин иногда помогает матери финансово и просит не возвращать деньги. Антоновой довелось поработать с сыном в одном проекте, причем об их родстве знал только режиссер. В течение двух недель съемок актрисе все время хотелось обнять члена семьи.

«Мы редко видимся. Самое большое событие было, что я 14 дней могла себе позволить обедать с сыном!» — поделилась артистка.

У Наталии Антоновой есть еще трое детей от второго брака. У актрисы могло быть больше наследников, но ей довелось пережить страшную трагедию — смерть двухмесячного сына.

актриса антонова вершинин
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
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