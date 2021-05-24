ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России

Владивосток, 24 мая. Дальний Восток подготовился к изменению правил по регистрации автомобилей с правым рулем.

Заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов рассказал в интервью «Российской газете» о том, как будет проходить оформление и выдача необходимых документов на подержанные автомобили с 1 июля.

Согласно изменениям в законодательстве, которые вступят в силу после 1 июля 2021 года, единичные транспортные средства подлежат соответствию определенному ГОСТу. По новым правилам все машины должны проходить экспертизу в особых испытательных лабораториях.

Представитель Росстандарта указывает, что в регионе создали уже 13 лабораторий, которые способны обрабатывать больше 100 тыс. машин ежегодно. Пять пунктов находится непосредственно в порту. После прохождения всех необходимых проверок модель сможет получить электронный ПТС вместе с диагностической картой.

Недавно один из японских автопроизводителей, чьи праворульные версии пользуются широкой популярностью в восточной части России, объявил о старте продаж кроссоверов Qashqai и X-Trail с оригинальной системой автопилота.