Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов

Таллахасси, 24 мая. Практически голая американка угнала машину и «вела» за собой целый полицейский отряд. Погоня за обнаженной беглянкой продолжалась на территории нескольких округов.

Дорожный инцидент случился рано утром на межштатной автомагистрали I-75 в округе Самтер, штат Флорида. Патрульные были предупреждены о том, что на трассе заметили украденный седан Cadillac 2009 года, который потом обнаружили в округе Эрнандо. О завязавшейся погоне и ее финале сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, угон не был одним из заурядных преступлений. Дело было в специфическом облике угонщицы: вскоре после начала погони полицейские убедились, что девушка за рулем седана была практически полностью обнажена.

На магистрали в Эрнандо стражи порядка попытались остановить автомобиль с голой беглянкой, но попытки оказались тщетными — вместо этого автомобиль разогнался, достигнув скорости 110 миль в час, при этом меняя полосу движения и используя обочину дороги, чтобы обогнать другие машины. В рапорте полиции говорилось, что блюстители порядка пытались всячески уговорить американку съехать с межштатной трассы и подчиниться властям.

В конце концов водитель выехал с автомагистрали на шоссе в округе Паско, где полицейские воспользовались моментом и применили маневр ямы или пит-блок. Такой способ по-другому называется «техника вмешательства в погоню», когда преследователь может заставить беглеца резко развернуться боком, заставляя водителя потерять контроль и остановиться.

Прием подействовал, и белоснежный седан оказался заблокированным полицейскими машинами. Правоохранители извлекли из Cadillac угонщицу и взяли ее под стражу. Злоумышленницей оказалась 24-летняя Рейчел С. Стражи порядка осмотрели украденный автомобиль и нашли там стеклянную трубку для курения запрещенных веществ.

Водительские права задержанной оказались просрочены, но девушка уверяла, что машина принадлежит ее тете и ей разрешено водить транспортное средство. В результате американке была предъявлена целая серия обвинений: в угоне автомобиля, неосторожном вождении, бегстве от полицейских, хранении наркотиков и вождении с недействительными правами.