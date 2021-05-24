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Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
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Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
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Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов

Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
flickr.com  /  Radek Kucharski

Таллахасси, 24 мая. Практически голая американка угнала машину и «вела» за собой целый полицейский отряд. Погоня за обнаженной беглянкой продолжалась на территории нескольких округов.

Дорожный инцидент случился рано утром на межштатной автомагистрали I-75 в округе Самтер, штат Флорида. Патрульные были предупреждены о том, что на трассе заметили украденный седан Cadillac 2009 года, который потом обнаружили в округе Эрнандо. О завязавшейся погоне и ее финале сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, угон не был одним из заурядных преступлений. Дело было в специфическом облике угонщицы: вскоре после начала погони полицейские убедились, что девушка за рулем седана была практически полностью обнажена.

На магистрали в Эрнандо стражи порядка попытались остановить автомобиль с голой беглянкой, но попытки оказались тщетными — вместо этого автомобиль разогнался, достигнув скорости 110 миль в час, при этом меняя полосу движения и используя обочину дороги, чтобы обогнать другие машины. В рапорте полиции говорилось, что блюстители порядка пытались всячески уговорить американку съехать с межштатной трассы и подчиниться властям.

В конце концов водитель выехал с автомагистрали на шоссе в округе Паско, где полицейские воспользовались моментом и применили маневр ямы или пит-блок. Такой способ по-другому называется «техника вмешательства в погоню», когда преследователь может заставить беглеца резко развернуться боком, заставляя водителя потерять контроль и остановиться.

Прием подействовал, и белоснежный седан оказался заблокированным полицейскими машинами. Правоохранители извлекли из Cadillac угонщицу и взяли ее под стражу. Злоумышленницей оказалась 24-летняя Рейчел С. Стражи порядка осмотрели украденный автомобиль и нашли там стеклянную трубку для курения запрещенных веществ.

Водительские права задержанной оказались просрочены, но девушка уверяла, что машина принадлежит ее тете и ей разрешено водить транспортное средство. В результате американке была предъявлена целая серия обвинений: в угоне автомобиля, неосторожном вождении, бегстве от полицейских, хранении наркотиков и вождении с недействительными правами.

сша флорида автомобиль угон
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