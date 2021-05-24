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Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
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Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
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11:33
Экономика
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11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»

ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 24 мая. В Центральноафриканской Республике пройдут дополнительные показы фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР. Они продолжатся до 25 мая, сообщила радиостанция RJDH.

Новые киносеансы состоятся на стадионе, который рассчитан на 20 тысяч мест. Как и прежде, они останутся бесплатными. Все, кто еще не видел фильм, смогут его посмотреть. А те, кто уже стал поклонником «Туриста», получили возможность насладиться художественным произведением еще раз.

Создатели проекта рады успеху, который фильм заслужил в Центральноафриканской Республике. Кинематографисты заявили, что планируют снять продолжение приключений молодого парня из России, приехавшего в африканское государство в составе группы матерых инструкторов.

Премьера «Туриста» прошла 14 мая на главном стадионе Банги. На нее собрались примерно 20 тысяч человек, но уже на второй день спортивный комплекс на 50 тысяч мест оказался почти заполнен. Киносеансы собирались проводить до 20 мая, однако популярность фильма заставила организаторов продлить их.

Картину показывают не только в столице: по просьбе людей киноленты повезли в регионы. Для страны эта история стала главным культурным событием года.

Российский зритель увидел «Туриста» чуть позже, 19 мая, в эфире телеканала НТВ.

Фильм стал первой совместной творческой работой центральноафриканцев и россиян. Кроме того, впервые кино полностью снималось на территории ЦАР. Это придает ему больший колорит, позволяя прочувствовать Африканский континент.

Главным героем истории выступает молодой человек с позывным Турист.

Он приехал в республику в составе команды инструкторов для обучения Национальной армии (FACA). В это же время конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе предпринимают попытку государственного переворота. Так россиянин попадает в водоворот событий, внутри которых он переосмысливает отношение к жизни.

турист рф цар
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