Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса

Москва, 24 мая. Роскосмос будет поддерживать российские стартапы в космической сфере. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, Роскосмос осуществляет сбор идей и предложений от частных компаний. Рогозин подчеркнул, что госкорпорация готова помочь российским компаниям в реализации их проектов.

«На сайте Роскосмоса уже сейчас можно будет найти информацию по так называемому одному окну. То есть любая компания, частная, молодая или немолодая, не важно какая, обращается по этому адресу, передает всю необходимую информацию в рамках этого одного окна», — пояснил он.

Рогозин также добавил, что в настоящее время Роскосмос уже сотрудничает с небольшой компанией, которая в будущем будет интегрирована в структуру госкорпорации.